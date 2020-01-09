Бывший президент Франции Николя Саркози в октябре текущего года предстанет перед судом по обвинению в коррупции.

Об этом сообщает издание The Local France со ссылкой на объявление парижского уголовного суда.

Судебный процесс по делу Саркози состоится с 5 по 22 октября 2020 года.

Он станет первым экс-президентом Франции, который окажется на скамье подсудимых по делу о коррупции.

64-летний Саркози и его адвокат Тьерри Эрзог обвиняются в коррупции, взятках и давлении при попытке получить секретную судебную информацию. По версии следствия, бывший французский лидер пытался получить через своего адвоката секретную информацию от судьи Гилберта Азиберта в 2014 году о другом деле, которое с того времени было прекращено. Взамен судье якобы была предложена помощь в получении должности в Монако.

Эрзога и Азиберта также будут судить за нарушение профессиональной тайны.

Судебное разбирательство в октябре 2020 года станет первым из ряда антикоррупционных расследований против бывшего французского лидера.

Саркози также должен будет предстать перед судом по обвинению в чрезмерных расходах на избирательную кампанию в 2012 году. В данном случае прокуроры утверждают, что экс-президент потратил почти 43 млн евро через подставные фирмы, что более чем вдвое больше допустимой законом суммы.

По этому обвинению Саркози может получить до года тюремного заключения и штраф. Дата начала слушаний еще не названа.

Еще одно обвинение касается финансирования предвыборной кампании 2007 года. Тогда Саркози выиграл. В этом случае его подозревают в незаконном получении средств от режима бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи.

Николя Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 годы. Все обвинения против себя он отрицает.