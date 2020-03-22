Бывший президент "Реал Мадрида" Лоренцо Санс умер в субботу после того, как его госпитализировали с коронавирусом.

Об этом сообщил его сын Лоренцо Санс Дюран.

“Мой отец только что умер. Он не заслужил такой смерти. Ушел один из самых родных, самых смелых, самых трудолюбивых людей, которых я видел в своей жизни. Его семья и “Реал Мадрид” были его страстью. Моя мама и мои братья и сестры наслаждались всеми моментами рядом в ним”, – написал сын.

В течение более чем недели Лоренцо Санс находился дома, а во вторник его госпитализировали в больницу Fundacion Jimenez Diaz в Мадриде.

В субботу клуб опубликовал заявление: “Клуб хочет выразить свои соболезнования его жене Мари Луз, его детям, Лоренцо, Франциско, Фернандо, Марии Луз и Малане, а также его близким и друзьям. Наши соболезнования разделяют все мадридцы”.

За время президентства Санса “Реал Мадрид” дважды выиграл Лигу чемпионов – седьмой Кубок Европы в 1998 году и восьмой в 2000 году. Также на счету победа в Ла Лиге в 1997 году.