Сегодня, 25 июня, Кабинет Министров на своем заседании принял решение о назначении временно исполняющим обязанности министра образования бывшего "регионала", а ныне ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета.

#Буквы собрали информацию, что известно о новом главе ведомства.

Сергей Шкарлет родился 9 октября 1972 в городе Коканд в Узбекистане, учился в Киевском политехническом институте по специальности “Математическое обеспечение системы автоматизации”, а затем – в Финансово-экономическом институте при Черниговском технологическом институте по специальности “Учет и аудит”.

В 1995 году некоторое время работал инженером-конструктором Нежинского НПК “Прогресс”, с 1996 года – начал преподавать.

В 2010 году Сергей Шкарлет был избран в Черниговский областной совет от Партии регионов.

“Политические ориентиры я выбрал еще в 2004 году. На президентских выборах поддерживал Виктора Януковича. Не изменил своих убеждений даже тогда, когда пришлось испытать на себе определенное давление тогдашней правящей партии, которая настойчиво предлагала получить ее партбилет. Я полностью разделяю взгляды и принципы Партии регионов. Уверен, вместе с президентом мы выстроим прочную вертикаль власти, которая будет заниматься делом и достигнет значительных результатов. Мы построим новую Черниговщину … “ – заявлял Шкарлет в интервью.

В 2015 году Шкарлет баллотировался в облсовет уже от БПП, но не избрался.

Научный плагиат

Так, в монографии “Фінансові інструменти державної політики економічного розвитку в Україні”/ С. М. Шкарлет, В. Г. Маргасова, О. М. Коркоц, Ю. В. Ружицкий – оказались целые абзацы из работы кандидата экономических наук Татьяны Бугай – “Методичні підходи до оцінки ефективності бюджетного процесу в Україні”.

В списке литературы Шкарлет не указал работу Татьяны Бугай.

А еще Сергей Шкарлет заимствовал текст из статьи Оксаны Апаровой “Фінансові інструменти державної політики економічного розвитку: Європейський досвід” (Ефективна економіка, 2013, № 4). Почти вся статья переписана – ссылка на нее в монографии отсутствует.

Дорогое авто за госденьги

Народный депутат от “Голоса” Наталья Пипа в своей колонке на сайте “Украинской правды” пишет, что в январе этого года Черниговский технологический университет приобрел за государственный счет белый пикап Volkswagen Amarok VOLCANO стоимостью более 1,5 млн грн.

А еще в Сети можно найти довольно оригинальный видеоролик об университете: в кадре студенты и студентки разбрасывают “500-гривневые купюры” и “купаются” в них.

Ранее целый ряд украинских общественных образовательных организаций обратился с открытым письмом к Премьер-министру Денису Шмыгарю, в котором говорилось, что Министерство образования и науки должен возглавить человек с безупречной репутацией, системным видением и глубоким пониманием реформ.

Также они составили список фаворитов, которые, по их мнению, соответствуют этим критериям:

заместитель директора по научной работе Института математики Национальной академии наук Украины Александра Антонюк,

ректор Киевского университета им. Бориса Гринченко Виктор Огневьюк,

директор Киевского лицея бизнеса Людмила Паращенко.

Представители инициативной группы “Дисергейт”, которые борются с плагиатом, также опубликовали обращение к власти.