#Буквы собрали информацию, что известно о новом главе ведомства.
Сергей Шкарлет родился 9 октября 1972 в городе Коканд в Узбекистане, учился в Киевском политехническом институте по специальности “Математическое обеспечение системы автоматизации”, а затем – в Финансово-экономическом институте при Черниговском технологическом институте по специальности “Учет и аудит”.
В 1995 году некоторое время работал инженером-конструктором Нежинского НПК “Прогресс”, с 1996 года – начал преподавать.
В 2010 году Сергей Шкарлет был избран в Черниговский областной совет от Партии регионов.
“Политические ориентиры я выбрал еще в 2004 году. На президентских выборах поддерживал Виктора Януковича. Не изменил своих убеждений даже тогда, когда пришлось испытать на себе определенное давление тогдашней правящей партии, которая настойчиво предлагала получить ее партбилет. Я полностью разделяю взгляды и принципы Партии регионов. Уверен, вместе с президентом мы выстроим прочную вертикаль власти, которая будет заниматься делом и достигнет значительных результатов. Мы построим новую Черниговщину … “ – заявлял Шкарлет в интервью.
В 2015 году Шкарлет баллотировался в облсовет уже от БПП, но не избрался.
Научный плагиат
Так, в монографии “Фінансові інструменти державної політики економічного розвитку в Україні”/ С. М. Шкарлет, В. Г. Маргасова, О. М. Коркоц, Ю. В. Ружицкий – оказались целые абзацы из работы кандидата экономических наук Татьяны Бугай – “Методичні підходи до оцінки ефективності бюджетного процесу в Україні”.
В списке литературы Шкарлет не указал работу Татьяны Бугай.
А еще Сергей Шкарлет заимствовал текст из статьи Оксаны Апаровой “Фінансові інструменти державної політики економічного розвитку: Європейський досвід” (Ефективна економіка, 2013, № 4). Почти вся статья переписана – ссылка на нее в монографии отсутствует.
Дорогое авто за госденьги
Народный депутат от “Голоса” Наталья Пипа в своей колонке на сайте “Украинской правды” пишет, что в январе этого года Черниговский технологический университет приобрел за государственный счет белый пикап Volkswagen Amarok VOLCANO стоимостью более 1,5 млн грн.
А еще в Сети можно найти довольно оригинальный видеоролик об университете: в кадре студенты и студентки разбрасывают “500-гривневые купюры” и “купаются” в них.
Ранее целый ряд украинских общественных образовательных организаций обратился с открытым письмом к Премьер-министру Денису Шмыгарю, в котором говорилось, что Министерство образования и науки должен возглавить человек с безупречной репутацией, системным видением и глубоким пониманием реформ.
Также они составили список фаворитов, которые, по их мнению, соответствуют этим критериям:
- заместитель директора по научной работе Института математики Национальной академии наук Украины Александра Антонюк,
- ректор Киевского университета им. Бориса Гринченко Виктор Огневьюк,
- директор Киевского лицея бизнеса Людмила Паращенко.
Представители инициативной группы “Дисергейт”, которые борются с плагиатом, также опубликовали обращение к власти.
- 6 июня Президент Украины Владимир Зеленский назвал основных кандидатов на должность министра образования и науки, которая остается вакантной с марта 2020 года. Кроме Шкарлета кандидатов было двое.
- 17 июня Премьер-министр Денис Шмыгаль подал в парламент проект постановления о назначении министром образования и науки черниговского ректора Сергея Шкарлета, который поддерживал Партию регионов.