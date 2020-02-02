Известный украинский врач, бывший советник по медицине Владимира Зеленского Евгений Комаровский собрался в турне по городам России весной 2020 года.

Комаровский сделал официальное заявление, видео которого было опубликовано в Instagram одного из врачей Иркутска Ирины Духовниковой.

Он заявил, что в апреле посетит сразу несколько крупных городов в Сибири: Уфу, Новосибирск, Якутск, Иркутск и Екатеринбург.

Украинский врач обещает провести семинары, которые будут длиться около 4 часов.

“В интервале с 12 по 21 апреля я буду в Уфе, Новосибирске, Якутске, Иркутске и Екатеринбурге. И в каждом городе у нас пройдет большой семинар, длительностью около четырех часов, где мы будем обсуждать самые острые, самые актуальные вопросы здоровья ребенка и, надеюсь, здоровья, благополучия, взаимоотношений его родителей. До, встречи!” – сказал Комаровский.

В Интернете уже доступны афиши с графиком посещения российских городов. Билеты на семинар от украинского педиатра обойдутся желающим от 1000 до 3500 рублей (400-1400 грн).

Напомним, что накануне второго тура президентских выборов в апреле 2019-го тогда еще кандидат Владимир Зеленский представил в программе “Право на владу” свою команду. Советником по медицине в ней стал Евгений Комаровский.

Позже стали появляться слухи, что педиатр станет новым главой Минздрава, но Комаровский выбыл из политического процесса.