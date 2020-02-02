Комаровский сделал официальное заявление, видео которого было опубликовано в Instagram одного из врачей Иркутска Ирины Духовниковой.
Он заявил, что в апреле посетит сразу несколько крупных городов в Сибири: Уфу, Новосибирск, Якутск, Иркутск и Екатеринбург.
Украинский врач обещает провести семинары, которые будут длиться около 4 часов.
“В интервале с 12 по 21 апреля я буду в Уфе, Новосибирске, Якутске, Иркутске и Екатеринбурге. И в каждом городе у нас пройдет большой семинар, длительностью около четырех часов, где мы будем обсуждать самые острые, самые актуальные вопросы здоровья ребенка и, надеюсь, здоровья, благополучия, взаимоотношений его родителей. До, встречи!” – сказал Комаровский.
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Однажды совет доктора Комаровского очень сильно облегчил мне жизнь. Когда Андрей в три с половиной года заболел ветрянкой перед семьей встал извечный вопрос «купать или не купать?»🤦♀️ Слава Богу и Евгению Олеговичу, что здравый смысл победил и мы начали купать его каждые 3-4 часа в воде с небольшим количеством соды, которая, как оказалось, снимает зуд! И это было прямо спасение в первые дни. В общем, расчес у Андрея один и на носу (потому что долгое вымачивание лица в ванной он как-то не оценил😂😂😂). Короче, когда в три года Паха заболел ветрянкой мы действовали уже по отработанной схеме💪. Результат – один маленький рубчик угадайте где? Опять на носу и по той же причине. . Теперь всем пациентам советую этот способ🤓. И очень надеюсь на новые полезные советы 17 апреля (это если кто ещё не знал😉). Да и просто посмотреть вживую на доктора-легенду интересно😊. .
В Интернете уже доступны афиши с графиком посещения российских городов. Билеты на семинар от украинского педиатра обойдутся желающим от 1000 до 3500 рублей (400-1400 грн).
Напомним, что накануне второго тура президентских выборов в апреле 2019-го тогда еще кандидат Владимир Зеленский представил в программе “Право на владу” свою команду. Советником по медицине в ней стал Евгений Комаровский.
Позже стали появляться слухи, что педиатр станет новым главой Минздрава, но Комаровский выбыл из политического процесса.
- Известный врач-педиатр Евгений Комаровский поспорил с журналисткой Яниной Соколовой из-за состояния медицины в Украине.