Компания Cambridge Analytica, которая оказалась в центре скандала из-за использования персональных данных людей для влияния на выборы в США 2016 года, работала на украинскую партию в 2017 году.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

При этом компания находилась под следствием по так называемому делу спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве в те самые американские выборы.

О работе на украинскую партию заявила бывшая сотрудница компании Британи Кайзер.

Документы о деятельности Cambridge Analytica стали публиковать с Нового года на анонимном аккаунте в Twitter под названием HindsightFiles со ссылками на материалы о выборах в Малайзии, Кении и Бразилии. Кайзер предоставила документы с электронной почты и жестких дисков, а некоторые передала в парламент в апреле 2018 года.

“Неопубликованные документы содержат материалы, которые свидетельствуют о том, что компания работала на политическую партию в Украине в 2017 году, даже находясь под следствием в рамках запроса Мюллера”, – отметила Кайзер.