В субботу, 4 июля, президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочей поездкой Одессу и Одесскую область. Тем временем появилось видео кортежа, в котором он передвигался.

Соответствующая видеозапись была обнародована в Сети. Ее также публиковали одесские издания, сообщают #Буквы.

На видео можно заметить, что кортеж, передвигавшийся по улицам города, состоял из 9 авто: полицейского автомобиля сопровождения, бронированных машин, автомобилей “скорой помощи”, микроавтобусов.

На записи слышно, что местные жители говорят: “Царь-батюшка приехал. Челобитную сейчас будем отбивать”.

Напомним, в августе прошлого года пользователей соцсетей возмутил большой кортеж президента Владимира Зеленского и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. На опубликованном видео можно было увидеть полностью перекрытое одно направление дороги по ул. Елены Телиги в Киеве, по которому едет большое количество спецавтомобилей полиции и Управления госохраны. Одни пользователи насчитали 23 автомобиля, а кто-то и 26 авто.

Впоследствии Зеленский заявил, что перекрытие дорог в Киеве может осуществляться по требованию иностранных лидеров, а также что “кортежа не будет”.

“Начну с начала: мы обещали ничего не перекрывать – мы не перекрываем. Мы обещали, что не будет кортежа. И, чтобы всем было известно, кортежи всегда были, и у предыдущей власти, от 8 до 12 машин. Восемь – это минимум, 12 – это то, о чем я знаю, может больше, может меньше, неважно. У нас всегда есть две-три машины. Бывает, впереди обязательно машина полиции, и одна бывает, они знают, как я на это реагирую, одна машина сзади прячется. У меня всегда бывает с этим много прикольных моментов, как я выхожу, как они убегают”, – отмечал Зеленский.

Глава государства также сообщал, что ему не разрешают ездить на работу на велосипеде.