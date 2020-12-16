Студия CD Projekt RED провела обсудила с инвесторами недочеты технического состояния долгожданного ролевого боевика Cyberpunk 2077, на который после выхода игры начали жаловться пользователи по всему миру.

Самый долгожданный ролевой боевик года Cyberpunk 2077 после выхода стал подвергаться жесткой китике со стороны геймеров за баги и плохую работу версий игры для PS4 и Xbox. Студия CD Projekt RED поговорила с инвесторами и обсудила производственные подробности.

Одна из главных тем обсуждения — попытки пользователей вернуть деньги за покупку игры. Точные цифры не называются, но количество подобных запросов беспокоит инвесторов.

Ранее CD Projekt RED заявила, что поможет покупателям оформить возврат, но компания все-таки надеется, что недовольные геймеры дадут шанс игре. CDPR надеется вернуть репутацию среди игроков.

Представители студии также признались, что не уделяли необходимого внимания версиям для PS4 и Xbox One, а сертификация на приставках прошлого поколения была пройдена благодаря обещаниям, данным студией Sony и Microsoft, исправить все известные проблемы с этими версиями до релиза. Команда слишком сосредоточилась на ПК-версии и уделила основное внимание ей. По мнению руководства CD Projekt RED, пользователи ПК довольны Cyberpunk 2077, а критикуют игру в основном владельцы PS4 и Xbox One.

Также студия и инвесторы обсудили тестирование. Из-за карантина в связи с COVID-19 его проводили из дома, своими силами, а сторонним командам игру не отправляли, боясь утечек. Так CD Projekt RED объясняет наличие множества багов, которые создатели не успели исправить.

Кроме того, CDPR заявила, что мультиплеер разрабатывается, но даты релиза пока нет. Сейчас команда сосредоточена на исправлении одиночной составляющей.