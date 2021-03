CD Projekt RED опубликовала список изменений патча 1.2 для Cyberpunk 2077

Об этом сообщается на сайте игры.

Так, авторы значительно увеличили расстояние появления полицейских от совершения преступления, а также внесли изменения в управление транспортом, включая возможность настраивать чувствительность.

Помимо этого команда исправит и улучшит задания, открытый мир, дизайн сцен, окружение, уровни, графику, звук, анимации и интерфейс.

Кроме того, изменения коснутся стабильности и производительности, включая различные исправления для PlayStation 4 и Xbox One.

Также разработчики сообщили об изменениях в коде, которые теперь не дадут слишком низкой или высокой частоте кадров влиять на плавность управления транспортом при смене его направления.

Patch 1.2 for Cyberpunk 2077 is now live on PC and consoles! A version for Stadia will follow later this week.

The list of changes for this update is available here: https://t.co/gbDIp90CXG pic.twitter.com/gt64a8DPzW

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) March 29, 2021