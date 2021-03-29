CD Projekt RED опубликовала список изменений патча 1.2 для Cyberpunk 2077

Разработчики нашумевшей игры Cyberpunk 2077 - польская компания CD Projekt RED - опубликовали большой список обновлений, состоящий из 500 пунктов, которые ожидают игроков в патче 1.2.

Об этом сообщается на сайте игры.

Так, авторы значительно увеличили расстояние появления полицейских от совершения преступления, а также внесли изменения в управление транспортом, включая возможность настраивать чувствительность.

Помимо этого команда исправит и улучшит задания, открытый мир, дизайн сцен, окружение, уровни, графику, звук, анимации и интерфейс.

Кроме того, изменения коснутся стабильности и производительности, включая различные исправления для PlayStation 4 и Xbox One.

Также разработчики сообщили об изменениях в коде, которые теперь не дадут слишком низкой или высокой частоте кадров влиять на плавность управления транспортом при смене его направления.

Patch 1.2 for Cyberpunk 2077 is now live on PC and consoles! A version for Stadia will follow later this week.

The list of changes for this update is available here: https://t.co/gbDIp90CXG pic.twitter.com/gt64a8DPzW — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) March 29, 2021

Публикуем 50 основных изменений:

В настройки управления добавлен ползунок “Чувствительность управления транспортом”. С его помощью можно снизить скорость смены направления на всех транспортных средствах и устройствах ввода. В первую очередь это предназначено для тех, кто пользуется клавиатурой.

У всего транспорта появилась функция раскачки и поворота.

Используйте левый джойстик, клавиши A/D и W/S или Shift/Ctrl слева, чтобы раскачать или развернуть застрявшее транспортное средство и продолжить путь.

У некоторых машин отрегулирована модель вождения. Управлять ими и менять направление движения стало проще.

Убитые персонажи больше не шевелятся.

Убитые персонажи больше не кричат.

Усовершенствована прорисовка текстур на большом расстоянии.

Улучшен внешний вид некоторых элементов под водой.

Произведен ряд улучшений качества деталей у материалов.

Усовершенствованы источники света внутри помещений и на улице.

Усовершенствовано качество земли на средних и минимальных настройках.

Визуально улучшено разрушение растительности.

Отрегулировано освещение элементов города, видимых на расстоянии. Теперь они выглядят реалистичнее.

Улучшено качество графики Черного заслона и “Микоси”.

Теперь голографические элементы на одежде некоторых персонажей отображаются корректно.

На матовом стекле больше нет эффекта дрожания.

Повышена стабильность и улучшена производительность игрового движка и движка прорисовки. Это снизит вероятность внезапного вылета из игры.

Оптимизирован и усовершенствован алгоритм использования памяти. Это снизит вероятность вылетов из игры.

Ряд оптимизаций и улучшений теней, шейдеров, физики и систем, отвечающих за рабочие точки, появление объектов, сцены, анимацию (в том числе лицевую) и затенение.

Исправлен алгоритм, по которому память обрабатывает таблицы значков интерфейса. Это снизит вероятность вылетов из игры из-за недостатка памяти, особенно во время долгих сеансов.

Повышена стабильность интерфейса и исправлен ряд самых частых ошибок интерфейса, вызывающих вылеты из игры.

Исправлен ряд ошибок, приводивших к вылетам из игры (в том числе связанных с меню настроек, загрузкой сохранений и использованием видеокарты).

Произведен ряд улучшений производительности интерфейса.

Исправлена ошибка, из-за которой при быстром зажатии кнопок на контроллере резко снижалась производительность, что приводило к появлению дубликатов предмета.

Исправлена ошибка, из-за которой на устройствах с низкой производительностью жёсткого диска метки обнаружения на карте выглядели повреждёнными.

Сделан ряд других улучшений производительности и стабильности.

На видеокартах AMD включена трассировка лучей. Необходимы самые новые драйверы видеокарты.

На PlayStation 4 исправлена ошибка, из-за которой выброшенные предметы иногда снова появлялись в снаряжении.

На Xbox One исправлена ошибка, из-за которой во время сцены с концертом в ходе задания “Любовь как мотив” пропадал интерфейс Джонни.

На PlayStation 4 Pro и Xbox One X исправлена ошибка, из-за которой при нажатии кнопки паузы срабатывало приближение.

На Xbox One исправлена ошибка, из-за которой не загружалась панель лифта в ходе задания “Аудиенция”.

Усовершенствован алгоритм, настраивающий разрешение текстуры интерфейса в зависимости от платформы.

На Xbox One исправлена ошибка, из-за которой игра могла зависнуть, если удалить сохранение и сразу нажать клавишу A.

На Xbox One исправлена ошибка, из-за которой игра могла зависнуть во время смены профиля в главном меню.

На Xbox One исправлена ошибка, из-за которой мог возникнуть черный экран при загрузке сохранения, когда Ви сидит в машине.

Усовершенствован алгоритм использования памяти на Xbox. Усовершенствованы отражения.

Исправлены ошибки отражения и временного сглаживания.

На PlayStation 4 исправлены ошибки прорисовки при взаимодействии тумана с освещением.

Сделан ряд улучшений при загрузке окружения и вводе/выводе.

Сделан ряд улучшений при загрузке персонажей и транспорта.

Исправлен ряд ошибок, приводивших к беспричинному зависанию игры.

На PlayStation 4 исправлены ошибки, из-за которых иногда некорректно отображались обезглавленные тела.

Исправлена ошибка, из-за которой можно было упасть в шахту лифта.

На Xbox One исправлена ошибка, из-за которой игра зависала при выходе из учетной записи, когда на экране было сообщение об отключении геймпада.

Исправлена ошибка, из-за которой нельзя было выйти из меню настроек после внесения изменений.

На PlayStation 4 добавлен недостающий шейдер для поверхности воды.

Исправлена ошибка с некорректно работавшей текстовой локализацией рекламы при ее сканировании.

Исправлены ошибки с поврежденными символами в разных языковых версиях игры.

Сделан ряд исправлений и улучшений при обработке ввода с устройств.

Исправлена ошибка, из-за которой некоторые заявки на расследование не засчитывались после того, как игрок забирал нужные предметы.

Исправлена ошибка, из-за которой иногда не открывались достижения за выполнение всех заказов и закрытие всех заявок в районе.

Полный список обновлений доступен по ссылкам.