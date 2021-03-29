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CD Projekt RED опубликовала список изменений патча 1.2 для Cyberpunk 2077

Разработчики нашумевшей игры Cyberpunk 2077 - польская компания CD Projekt RED - опубликовали большой список обновлений, состоящий из 500 пунктов, которые ожидают игроков в патче 1.2.

Понедельник, 29 марта 2021, 19:53

Об этом сообщается на сайте игры.

Так, авторы значительно увеличили расстояние появления полицейских от совершения преступления, а также внесли изменения в управление транспортом, включая возможность настраивать чувствительность.

Помимо этого команда исправит и улучшит задания, открытый мир, дизайн сцен, окружение, уровни, графику, звук, анимации и интерфейс.

Кроме того, изменения коснутся стабильности и производительности, включая различные исправления для PlayStation 4 и Xbox One.

Также разработчики сообщили об изменениях в коде, которые теперь не дадут слишком низкой или высокой частоте кадров влиять на плавность управления транспортом при смене его направления.

Публикуем 50 основных изменений:

  • В настройки управления добавлен ползунок “Чувствительность управления транспортом”. С его помощью можно снизить скорость смены направления на всех транспортных средствах и устройствах ввода. В первую очередь это предназначено для тех, кто пользуется клавиатурой.
  • У всего транспорта появилась функция раскачки и поворота.
  • Используйте левый джойстик, клавиши A/D и W/S или Shift/Ctrl слева, чтобы раскачать или развернуть застрявшее транспортное средство и продолжить путь.
  • У некоторых машин отрегулирована модель вождения. Управлять ими и менять направление движения стало проще.
  • Убитые персонажи больше не шевелятся.
  • Убитые персонажи больше не кричат.
  • Усовершенствована прорисовка текстур на большом расстоянии.
  • Улучшен внешний вид некоторых элементов под водой.
  • Произведен ряд улучшений качества деталей у материалов.
  • Усовершенствованы источники света внутри помещений и на улице.
  • Усовершенствовано качество земли на средних и минимальных настройках.
  • Визуально улучшено разрушение растительности.
  • Отрегулировано освещение элементов города, видимых на расстоянии. Теперь они выглядят реалистичнее.
  • Улучшено качество графики Черного заслона и “Микоси”.
  • Теперь голографические элементы на одежде некоторых персонажей отображаются корректно.
  • На матовом стекле больше нет эффекта дрожания.
  • Повышена стабильность и улучшена производительность игрового движка и движка прорисовки. Это снизит вероятность внезапного вылета из игры.
  • Оптимизирован и усовершенствован алгоритм использования памяти. Это снизит вероятность вылетов из игры.
  • Ряд оптимизаций и улучшений теней, шейдеров, физики и систем, отвечающих за рабочие точки, появление объектов, сцены, анимацию (в том числе лицевую) и затенение.
  • Исправлен алгоритм, по которому память обрабатывает таблицы значков интерфейса. Это снизит вероятность вылетов из игры из-за недостатка памяти, особенно во время долгих сеансов.
  • Повышена стабильность интерфейса и исправлен ряд самых частых ошибок интерфейса, вызывающих вылеты из игры.
  • Исправлен ряд ошибок, приводивших к вылетам из игры (в том числе связанных с меню настроек, загрузкой сохранений и использованием видеокарты).
  • Произведен ряд улучшений производительности интерфейса.
  • Исправлена ошибка, из-за которой при быстром зажатии кнопок на контроллере резко снижалась производительность, что приводило к появлению дубликатов предмета.
  • Исправлена ошибка, из-за которой на устройствах с низкой производительностью жёсткого диска метки обнаружения на карте выглядели повреждёнными.
  • Сделан ряд других улучшений производительности и стабильности.
  • На видеокартах AMD включена трассировка лучей. Необходимы самые новые драйверы видеокарты.
  • На PlayStation 4 исправлена ошибка, из-за которой выброшенные предметы иногда снова появлялись в снаряжении.
  • На Xbox One исправлена ошибка, из-за которой во время сцены с концертом в ходе задания “Любовь как мотив” пропадал интерфейс Джонни.
  • На PlayStation 4 Pro и Xbox One X исправлена ошибка, из-за которой при нажатии кнопки паузы срабатывало приближение.
  • На Xbox One исправлена ошибка, из-за которой не загружалась панель лифта в ходе задания “Аудиенция”.
  • Усовершенствован алгоритм, настраивающий разрешение текстуры интерфейса в зависимости от платформы.
  • На Xbox One исправлена ошибка, из-за которой игра могла зависнуть, если удалить сохранение и сразу нажать клавишу A.
  • На Xbox One исправлена ошибка, из-за которой игра могла зависнуть во время смены профиля в главном меню.
  • На Xbox One исправлена ошибка, из-за которой мог возникнуть черный экран при загрузке сохранения, когда Ви сидит в машине.
  • Усовершенствован алгоритм использования памяти на Xbox. Усовершенствованы отражения.
  • Исправлены ошибки отражения и временного сглаживания.
  • На PlayStation 4 исправлены ошибки прорисовки при взаимодействии тумана с освещением.
  • Сделан ряд улучшений при загрузке окружения и вводе/выводе.
  • Сделан ряд улучшений при загрузке персонажей и транспорта.
  • Исправлен ряд ошибок, приводивших к беспричинному зависанию игры.
  • На PlayStation 4 исправлены ошибки, из-за которых иногда некорректно отображались обезглавленные тела.
  • Исправлена ошибка, из-за которой можно было упасть в шахту лифта.
  • На Xbox One исправлена ошибка, из-за которой игра зависала при выходе из учетной записи, когда на экране было сообщение об отключении геймпада.
  • Исправлена ошибка, из-за которой нельзя было выйти из меню настроек после внесения изменений.
  • На PlayStation 4 добавлен недостающий шейдер для поверхности воды.
  • Исправлена ошибка с некорректно работавшей текстовой локализацией рекламы при ее сканировании.
  • Исправлены ошибки с поврежденными символами в разных языковых версиях игры.
  • Сделан ряд исправлений и улучшений при обработке ввода с устройств.
  • Исправлена ошибка, из-за которой некоторые заявки на расследование не засчитывались после того, как игрок забирал нужные предметы.
  • Исправлена ошибка, из-за которой иногда не открывались достижения за выполнение всех заказов и закрытие всех заявок в районе.

Полный список обновлений доступен по ссылкам.

Напомним, релиз Cyberpunk 2077 состоялся 10 декабря на всех платформах. После выхода геймеры начали массово жаловаться на многочисленные баги и проблемы с производительностью. Игра почти не запускалась на старых консолях, таких как PlayStation 4 и Xbox One.

  • Впоследствии компания Sony удалила Cyberpunk 2077 из магазина видеоигр PlayStation Store, а тем, кто ее уже приобрел предложила полный возврат средств. Одновременно о возврате денег за Cyberpunk 2077 на Xbox объявила Microsoft. После этого акции CD Projekt резко обвалились в цене (примерно на 40%).
  • Неудачный запуск Cyberpunk 2077 — обернулся для ее издателя, польской CD Projekt, иском.
  • Несмотря на это, по состоянию на конец декабря 2020 года продажи Cyberpunk 2077 со дня релиза превысили 13 миллионов копий.
  • В январе основатель Tesla и SpaceX Илон Маск похвалил игру Cyberpunk 2077, после чего акции разработчиков из студии CD Projekt RED резко выросли.
  • 10 февраля стало известно, что компания CD Projekt RED, разработчик одной из самых ожидаемых игр 2020-го года – Cyberpunk 2077, подверглась хакерской атаке.
Теги: CD Projekt RED, Cyberpunk 2077, патч, патчі

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