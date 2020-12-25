Компания CD Projekt RED выпустила обновление в Cyberpunk 2077 для пользователей ПК и консолей, с которым исправила некоторые баги.

Об этом сообщается на сайте игры.

Студия также убрала ограничения на размер файлов сохранений в 8 МБ.

В патче 1.06 разработчики устранили баг с персонажем Дум-Думом, который мог пропасть при входе в клуб Totentanz.

Кроме этого, CD Projekt RED улучшила стабильность Cyberpunk 2077 на консолях, благодаря чему количество вылетов из игры должно сократиться.

Как известно, на прошлой неделе компания Sony удалила Cyberpunk 2077 из магазина видеоигр PlayStation Store, а тем, кто ее уже приобрел предложила полный возврат средств. Одновременно о возврате денег за Cyberpunk 2077 на Xbox объявила Microsoft.

После этого акции CD Projekt резко обвалились в цене (примерно на 40%).

Релиз Cyberpunk 2077 состоялся 10 декабря на всех платформах. После выхода геймеры начали массово жаловаться на многочисленные баги и проблемы с производительностью. Игра почти не запускалась на старых консолях, таких как PlayStation 4 и Xbox One.

СПРАВКА. Cyberpunk 2077 — компьютерная ролевая игра в жанре Action/RPG. Она была разработана польской студией CD Projekt RED (создателем популярных игр о “Ведьмаке”).

Cyberpunk 2077 является продолжением игры “Киберпанк 2020”, действия происходят спустя 57 лет в большом городе Найт-Сити, расположенном в штате Калифорния. Игра повествует о приключениях персонажа по имени Ви (англ. V), пол, параметры внешности и прошлое которого игроки смогут выбирать сами. Игроку предоставляется на выбор ряд игровых классов с возможностью их комбинирования. Игровой мир состоит из города, поделенного на уникальные районы, в котором присутствует полный цикл дня и ночи.