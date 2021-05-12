Радники з питань вакцинації Центрів контролю та профілактики захворювань США (CDC) схвалили рекомендації щодо використання вакцини Pfizer / BioNTech проти коронавірусу для підлітків від 12 до 15 років.

Про це повідомляє телеканал CNN.

У понеділок Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) розширило дозвіл на використання вакцини в екстрених випадках для молодшої вікової групи. Консультативна група Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC) розглянула ці дані і ухвалила рішення рекомендувати застосування вакцини у новій віковій групі.

“Вакцина Pfizer-BioNTech проти Covid-19 рекомендується особам віком 12-15 років серед населення США відповідно до дозволу FDA на екстрене використання”, – вирішив комітет.

“Це ще один крок до отримання імунітету та наближення пандемії до кінця”, – сказав Хосе Ромеро, який очолює ACIP, а також є міністром охорони здоров’я Арканзасу.

Очікується, що директорка CDC Рошель Валенскі швидко підпише рекомендацію.

Імунізація може розпочатися відразу ж після підписання рекомендації.

Раніше FDA дозволило щеплення підлітків віком від 16 років у екстрених випадках.