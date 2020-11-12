Об этом пишет The New York Times.

В конце октября в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video состоялась премьера второй части фильма о Борате.

Это продолжение пранк-истории о казахском журналисте, который отправился в США и столкнулся с современными американскими реалиями. Большинство сцен в фильме сняты скрытой камерой, многие люди стали героями картины, не подозревая об этом.

Самой скандальной стала сцена, в которой 15-летняя Тутар, дочь Бората, берет интервью у бывшего мэра Нью-Йорка и адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани.

Мария Бакалова рассказала изданию, что произошло на самом деле.

Так, по сюжету Тутар взяла интервью у Джулиани, а затем позвала его в спальню, чтобы продолжить беседу. Актриса признается, что понимала – ситуация может развиться не зависящими от нее способами.

“При любых сценариях я была уверена, что Саша спасет меня и спасет сцену, и что это не будет катастрофой. Он мой ангел-хранитель”, – говорит Бакалова.

В скандальной сцене – стоило девушке отвернуться – Джулиани оказался на кровати с расстегнутыми брюками. Ровно в этот момент в комнату ворвался Саша Барон Коэн в гриме Бората.

“Саша быстро вошел в комнату, потому что он беспокоился обо мне. Так что, если бы он опоздал, я не знаю, как бы все сложилось. Но он пришел как раз вовремя”, – сказала она.

На вопрос, что именно произошло тогда, Бакалова ответила, что все было видно в зеркале.

“Я видела то же, что и вы. Если вы видели фильм, то это наше послание. Мы хотим, чтобы все посмотрели фильм и судили сами”, – говорит актриса.

Сам Джулиани отверг обвинения и заявил, что заправлял рубашку.

Она считает, что этот фильм показывает истинные лица людей и не видит в критике в и сатире над известными людьми чего-то плохого.

“Это покажет настоящий характер Руди”, – резюмировала Бакалова.