Об этом говорится в поздравлении президента в Facebook.
“Это не просто профессия, это – миссия. Это прежде всего зов души и сердца, ведь работа работников социальной сферы охватывает все возрастные и социальные категории населения. Благодаря заботе патронатных воспитателей дети, оставшиеся без родительской опеки, получают семейный уют и снова учатся доверять и любить. Социальные работники являются двигателем реализации инклюзивного образования. Вы адаптируете детей с инвалидностью к полноценной жизни и убираете искусственные границы между детьми, так опрометчиво создали взрослые. Именно социальное сопровождение на работе позволяет людям с ментальными нарушениями трудоустроиться и выполнять свои обязанности ” , – отметил президент.
По его словам, социальные работники реализуют в обществе милосердия, заботясь людьми, которые оказались на улице.
Каждый визит соцработника к пожилому человеку добавляет жизненной энергии и помогает избежать ощущения одиночества.
“Благодаря вам мы ежедневно убеждаемся – мир держится на доброте!” – поздравил Владимир Зеленский.
- В августе сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде трижды повысить минимальную зарплату.