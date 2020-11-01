Президент Украины Владимир Зеленский поздравил соцработников с профессиональным праздником, который выпадает в первое воскресенье ноября.

Об этом говорится в поздравлении президента в Facebook.

“Это не просто профессия, это – миссия. Это прежде всего зов души и сердца, ведь работа работников социальной сферы охватывает все возрастные и социальные категории населения. Благодаря заботе патронатных воспитателей дети, оставшиеся без родительской опеки, получают семейный уют и снова учатся доверять и любить. Социальные работники являются двигателем реализации инклюзивного образования. Вы адаптируете детей с инвалидностью к полноценной жизни и убираете искусственные границы между детьми, так опрометчиво создали взрослые. Именно социальное сопровождение на работе позволяет людям с ментальными нарушениями трудоустроиться и выполнять свои обязанности ” , – отметил президент.

По его словам, социальные работники реализуют в обществе милосердия, заботясь людьми, которые оказались на улице.

Каждый визит соцработника к пожилому человеку добавляет жизненной энергии и помогает избежать ощущения одиночества.

“Благодаря вам мы ежедневно убеждаемся – мир держится на доброте!” – поздравил Владимир Зеленский.