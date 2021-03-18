Президент США Джо Байден считает, что вывести американский контингент из Афганистана до 1 мая будет очень сложно из-за установленного дедлайна.

Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC.

Присутствие американских войск в Афганистане называют “самой продолжительной войной в истории Америки”. В феврале 2020 года тогдашний американский лидер Дональд Трамп договорился с Талибаном о том, что американские войска покинут Афганистан до 1 мая. Взамен талибы пообещали разорвать связи с “Аль-Каидой” и прекратить нападения на американские войска.

О своем видение вопроса Байден сказал за день до того, что представители России, Китая, США, Пакистана встретились с делегацией из Афганистана и переговорщиками Талибана, чтобы “попытаться выйти из тупика в мирных переговорах”.

“Я сейчас принимаю решение о том, когда они уйдут. Это может произойти, но это сложно”, – сказал Байден.

На сегодняшний день, в Афганистане 2,5 тысячи американских военнослужащих. В момент, когда Трамп договорился о поэтапном выводе войск, там было около 11 тысяч американских солдат.

Американскую сторону в переговорах с Талибаном представляет дипломат Залмай Халилзад, который работал при администрации Дональда Трампа.

Ранее Талибан предупредил, что может возобновить атаки на международные силы, действующие под эгидой США, если Байден не уложится в срок, отведенный для вывода иностранных войск.