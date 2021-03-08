Пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что санкции США против олигарха Игоря Коломойского - это только начало большого наступления на украинскую коррупцию.

Об этом Мендель заявила в программе “Бацман”.

Мендель рассказала, что Зеленский у власти менее двух лет, а “у нас произошел удар по трем очень известным людям, которые представляют огромные финансовые группы, которые сделали свое состояние на государственном бюджете, налогах – том, за что должны жить украинцы”.

Она также назвала этих людей: народный депутат от “Оппозиционной платформы – За життя” Виктор Медведчук, бизнесмены Дмитрий Фирташ и Игорь Коломойский.

Бацман напомнила, что по Коломойскому скорее ударили США.

“Нет, почему? Штаты – это пока достаточно… Да, санкция определена, которая является более символической и показывает, что у них есть доказательства его коррупции, поскольку там звучит четко слово “коррупция”… Я думаю, что это не конец. Думаю, это начало… ” – сказала Мендель.

“Они (США – ред.) ввели персонифицированные санкции, они их и назвали. Когда мы вводили персонифицированные санкции, тоже были все имена. В данном случае мы дали сигнал, что мы не принимаем никакой монополии, которая наживается на людях. Зачем идти против одного человека, ставить государство на один уровень. Мы же не ввели против него санкции”, – добавила она.

Бацман спросила, стоит ли ожидать украинских санкций против Коломойского.

“Ну, посмотрим”, – улыбаясь сказала Мендель.

Она не дала и прямого ответа на вопрос, сможет ли Украина выдать бизнесмена США, где против него ведется расследование.

“Посмотрим. Я же не гадалка… Будет как будет… Мы же стоим за интересы и государство, и каждого украинца”, – сказала пресс-секретарь Зеленского.

Напомним, 4 марта вышла статья пресс-секретаря президента Юлии Мендель для американского аналитического центра Atlantic Council, в которой она написала о борьбе Владимира Зеленского с олигархами как выполнение его предвыборных обещаний.