Это надо как капуста в борщ: Тимошенко предложила подать законопроект о пожизненном для коррупционеров, а не опрашивать об этом

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предложила коллегам нардепам подать законопроект о более суровом наказании для коррупционеров вместо того, чтобы опрашивать украинцев об этом на выборах.

Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”

“Знаете, я вам как опытный политик просто скажу: спросить у народа Украины, согласны ли они сажать пожизненно коррупционеров во власти — это все равно что примерно спросить, нужно ли класть капусту в борщ. Не может быть ответа нет. Но я хочу просто вас спросить: а чего полтора года и вы не внесли просто законопроект в парламент?”, — сказала она, обращаясь к главе Госкадастра и уполномоченному президента Владимира Зеленского по земельным вопросам Роману Лещенко, который поддерживает введение пожизненного заключения за коррупцию.

Тимошенко отметила, что за почти два года новая власть так и не привлекла к ответственности ни одного коррупционера, но все это время имела возможность подать соответствующий законопроект и “давать пожизненно”.

Лидер “Батькивщины” предложила сделать это на ближайшем заседании парламента — 20 октября.

“Я сейчас хочу вам просто конструктивное предложение: давайте не устраивать все это шоу в день выборов, а просто во вторник, когда у нас будет сессия, давайте все дружненько внесем в повесточку дня и проголосуем за пожизненное заключение для коррупционеров в особо крупных размерах?”, — сказала она.

Она подтвердила, что ее фракция готова в полном составе поддержать этот законопроект.

Нардеп от “Европейской Солидарности” Алексей Гончаренко поддержал это предложение.

В свою очередь нардеп от “ОПЗЖ” Нестор Шуфрич предложил сначала определиться, что является “особо крупными размерами”.

“Думаю от 46 млн долларов, которые “95-й квартал” перечислил за границу в оффшорные зоны”, — парировала Тимошенко.

Глава фракции “Слуги народа” в парламенте Давид Арахамия не прокомментировал предложение, но предложил коллегам сначала подготовить такой законопроект.