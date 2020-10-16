Covid-19 Украина

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23:45 Это надо как капуста в борщ: Тимошенко предложила подать законопроект о пожизненном для коррупционеров, а не опрашивать об этом
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Это надо как капуста в борщ: Тимошенко предложила подать законопроект о пожизненном для коррупционеров, а не опрашивать об этом

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предложила коллегам нардепам подать законопроект о более суровом наказании для коррупционеров вместо того, чтобы опрашивать украинцев об этом на выборах.

Пятница, 16 октября 2020, 23:45

Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”

“Знаете, я вам как опытный политик просто скажу: спросить у народа Украины, согласны ли  они сажать пожизненно коррупционеров во власти — это все равно что примерно спросить, нужно ли класть капусту в борщ. Не может быть ответа нет. Но я хочу просто вас спросить: а чего полтора года и вы не внесли просто законопроект в парламент?”, — сказала она, обращаясь к главе Госкадастра и уполномоченному президента Владимира Зеленского по земельным вопросам Роману Лещенко, который поддерживает введение пожизненного заключения за коррупцию.

Тимошенко отметила, что за почти два года новая власть так и не привлекла к ответственности ни одного коррупционера, но все это время имела возможность подать соответствующий законопроект и “давать пожизненно”.

Лидер “Батькивщины” предложила сделать это на ближайшем заседании парламента — 20 октября.

“Я сейчас хочу вам просто конструктивное предложение: давайте не устраивать все это шоу в день выборов, а просто во вторник, когда у нас будет сессия, давайте все дружненько внесем в повесточку  дня и проголосуем за пожизненное заключение для коррупционеров в особо крупных размерах?”, — сказала она.

Она подтвердила, что ее фракция готова в полном составе поддержать этот законопроект.

Нардеп от “Европейской Солидарности” Алексей Гончаренко поддержал это предложение.

В свою очередь нардеп от “ОПЗЖ” Нестор Шуфрич предложил сначала определиться, что является “особо крупными размерами”.

“Думаю от 46 млн долларов, которые “95-й квартал” перечислил за границу в оффшорные зоны”, — парировала Тимошенко.

Глава фракции “Слуги народа” в парламенте Давид Арахамия не прокомментировал предложение, но предложил коллегам сначала подготовить такой законопроект.

  • Ранее президент Украины Владимир Зеленский озвучил первый вопрос, который планируется вынести на всенародный опрос 25 октября – в день местных выборов. Первый вопрос звучит так: “Нужно ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?». В пресс-службе Офиса президента уточнили, что предложенный Зеленским общенациональный опрос, “в отличие от референдума, не будет иметь прямых юридических последствий, однако даст возможность каждому гражданину высказаться по важным для общества вопросам”.
  • Адвокат Назар Черный пояснил, что вопрос о пожизненном заключении для коррупционеров вызвало бурные дискуссии среди юристов. Специалисты пришли к выводу, что это наказание будет касаться больше простых украинский, чем чиновников.
Теги: довічне ув'язнення, законопроект, довічне ув'язнення, коррупция, Юлия Тимошенко

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