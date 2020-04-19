Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ в Facebook.

“На Закарпатье отделение Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница, где подтвердилось заболевание COVID-19 у пограничников, перешло в режим обсервации. Военнослужащие отделения вместе с врачом Львовского пограничного госпиталя постоянно находятся на территории военного городка. Подразделение имеет свою хлебопечку, в которой на сегодняшний праздник испекли паски”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в подразделении налажен особый режим быта и службы.

“Между собой все общаются только с тем, с кем живут в помещениях. Питаются посменно. По меньшей мере четыре раза в день дезинфицируют помещения, постоянно проводят температурный скрининг”, – сказано в сообщении.