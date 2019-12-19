Об этом заявил его адвокат Анатолий Кучерен, сообщает российское информагентство “ТАСС”.
В своей жалобе Цемах обвинил сотрудников правоохранительных органов Украины и Нидерландов “в незаконном похищении и удержании его в СИЗО в Киеве”.
Также Цемах заявил, что правоохранители применяли в отношении его психотропные препараты, пока он был в камере.
По словам его адвоката – это “вопиющее нарушение прав человека”.
На жалобу Цемаха отреагировал основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс. В комментарии “Укринформу” он сказал, что эта ситуация абсурдна по своей сути.
“Это, скорее, отражает извращенную суть всей ситуации. Сначала с освобождением Цемаха украинским судом в рамках обмена пленными между Украиной и Россией, несмотря на то, что он украинец, затем его бегство непосредственно в Россию, а потом отказ России сотрудничать с Нидерландами по его задержанию, а теперь вот это”, – сказал Хиггинс.
- В конце июня текущего года украинские спецслужбы провели операцию на территории самопровозглашенной “Донецкой народной республики” (“ДНР”) и задержали бывшего командира ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха. По данным группы Bellingcat, он может быть причастен к аварии пассажирского Boeing рейса MH17 в Донецкой области и был свидетелем этих событий.
- 7 сентября Президент Владимир Зеленский заявил, что боевик “ДНР” Владимир Цемах был допрошен перед отправкой в Россию. Глава СБУ Иван Баканов сообщил, что отказ включить Владимира Цемаха в список на обмен означал бы прекращение переговоров с Россией.
- “Зенитчика ДНР” Владимира Цемаха называют одной из причин затягивания обмена заключенными и пленными между Украиной и Россией. #Буквы разбирались, кто такой Цемах и зачем он нужен России.