Фигурант в деле о крушении малазийского боинга МН17 Владимир Цемах подал в Европейский суд по правам человека жалобу против Украины и Нидерландов.

Об этом заявил его адвокат Анатолий Кучерен, сообщает российское информагентство “ТАСС”.

В своей жалобе Цемах обвинил сотрудников правоохранительных органов Украины и Нидерландов “в незаконном похищении и удержании его в СИЗО в Киеве”.

Также Цемах заявил, что правоохранители применяли в отношении его психотропные препараты, пока он был в камере.

По словам его адвоката – это “вопиющее нарушение прав человека”.

На жалобу Цемаха отреагировал основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс. В комментарии “Укринформу” он сказал, что эта ситуация абсурдна по своей сути.

“Это, скорее, отражает извращенную суть всей ситуации. Сначала с освобождением Цемаха украинским судом в рамках обмена пленными между Украиной и Россией, несмотря на то, что он украинец, затем его бегство непосредственно в Россию, а потом отказ России сотрудничать с Нидерландами по его задержанию, а теперь вот это”, – сказал Хиггинс.