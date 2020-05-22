В мае оптовая цена газа для нужд населения, производителей тепла и других потребителей составит 2,3 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку). Это на 21 % меньше по сравнению с апрелем.

Об этом проинформировали в пресс-службе НАК “Нафтогаз Украины”.

“В мае 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК “Нафтогаз” поставляет газ в рамках публичных специальных обязательств (ПСО), снизилась до 2,3 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам). Это на 21 % меньше по сравнению с апрелем 2020 года”, – отмечается в сообщении.

В НАК уточнили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение стоимости газа достигло 62 % (с начала текущего года цена ПСО снизилась на 51 %).

В “Нафтогазе” объяснили такое снижение рекордным падением цен на все виды энергоносителей, спровоцированное мировым экономическим кризисом. По данным аналитиков НАК, в мае цена газа в Европе достигла исторического минимума за последние 10 лет.

“В Украине на цену дополнительно давит высокий уровень заполнения подземных хранилищ газа, где из-за основательной подготовки к предыдущему отопительному сезону и теплой зимы накопился фактически годовой объем добычи газа государством – 17,5 млрд кубометров”, – подчеркивается в сообщении.

В НАК напомнили, что с января 2020 года оптовая цена на природный газ в рамках специальных обязательств рассчитывается в соответствии с постановлением Кабинета Министров № 17 от 24 января 2020 года. Согласно новой методике, цена на текущий месяц определяется в соответствии с фактическими биржевыми торгами, которые проходили с 1 по 22 число этого месяца на крупнейшем в Европе газовом хабе (ТТF).

Стоит отметить, что в апреле цена газа для населения составила 2900 грн за тысячу кубометров (без НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку). В январе стоимость газа составляла 4650 грн за тысячу кубометров.