Базовый индекс фьючерсов на кофе на мировом рынке снизился на 20% по причине распространения коронавируса с территории Китая.

Об этом сообщает Financial Times

С начала года стоимость кофейных зерен на рынке снизилась до примерно доллара за фунт (0,453 кг). Это снижение на 20 % в сравнении со стандартным показателем базового индекса фьючерсов.

Для сравнения, это падение больше, чем у нефти марки Brent, где произошло снижение на 17%. Также на мировом рынке существенно упала в цене медь – на 9 % на Лондонской бирже металлов.

“Китай является важным участником мировой кофейной индустрии, объем импорта за последнее десятилетие вырос более чем втрое. Это, в сочетании с потенциалом страны для значительно более высокого прогнозируемого роста, поставило инвесторов в тупик”, – пояснили в издании.

По данным нидерландской компании финансовых услуг Rabobank, на Китай приходится всего около 2 % мирового потребления кофе.

Резкое снижение на мировом рынке могла быть вызвано вспышкой коронавируса, из-за чего спрос на кофе значительно сократился.



В частности, крупная сеть кофеен Starbucks объявила, что закрыла более половины своих 4300 торговых точек в Китае. Сеть Luckin Coffee закрыла все свои точки в Ухане, городе с населением около 11 миллионов.

По мнению эксперта Rabobank Карлоса Мера, скачек цен был спровоцирован еще и падением акций этих двух компаний. Акции Starbucks упала на 6% с января, а Luckin Coffee потерял около трети.

Что произойдет дальше, зависит от двух факторов: как долго продлится вспышка коронавируса, а также – не уничтожит ли она спрос на кофе в других странах Азии и за ее пределами.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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