Цена на американскую нефть упала до уровня, который не фиксировался с 1999 года.

Об этом сообщает британская служба BBC.

Цена за баррель West Texas Intermediate (WTI), основной марки американской нефти, в понедельник упала на 19,3% до 14,74 долларов – рекордно низкого уровня с 1999 года”, – сказано в сообщении.

При этом наблюдаются и дальнейшие тенденции к падению спроса на нефть. Спрос на продукцию по всему миру становится все меньше из-за пандемии коронавируса.

Сообщается, что нефтяная индустрия пытается справиться с реализацией чрезмерных запасов топлива, все далее и далее снижая цены.

Напомним, что ранее страны-члены ОПЕК достигли соглашения о сокращении добычи нефти на 10%, что является беспрецедентным в истории соглашением о сокращении производства.

Ранее сообщалось, что на фоне конфликта между нефтедобывающими странами и распространения эпидемии нового атипичного коронавируса стоимость нефти может дешеветь и далее.