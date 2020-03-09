Об этом сообщает портал FX Street.

Свой прогноз компания сделала на фоне ценовой войны на рынке нефти.

“Прогноз для рынка нефти еще более плачевный, чем в ноябре 2014 года, когда также разгорелась ценовая война, поскольку речь идет о значительном падении спроса на нефть из-за коронавируса. Это эквивалентно шоку спроса в 1Q09 на фоне роста производства ОПЕК в 2Q15 для вероятного исхода цен в 1Q16. По нашему мнению, это полностью меняет взгляды на рынки нефти и газа, поскольку производители с низкой себестоимостью увеличивают поставки из своих резервных мощностей, чтобы вынудить более дорогих производителей сократить добычу”, – отмечают в Goldman Sachs.

На момент публикации Brent торгуется на уровне 32,60 долларов – это самый низкий показатель с февраля 2016 года. Нефть WTI также торгуется на уровне четырехлетнего минимума – около 29 долларов. Оба показателя в настоящее время снижаются более чем на 27 % в день.