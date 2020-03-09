Об этом сообщает портал FX Street.
Свой прогноз компания сделала на фоне ценовой войны на рынке нефти.
“Прогноз для рынка нефти еще более плачевный, чем в ноябре 2014 года, когда также разгорелась ценовая война, поскольку речь идет о значительном падении спроса на нефть из-за коронавируса. Это эквивалентно шоку спроса в 1Q09 на фоне роста производства ОПЕК в 2Q15 для вероятного исхода цен в 1Q16. По нашему мнению, это полностью меняет взгляды на рынки нефти и газа, поскольку производители с низкой себестоимостью увеличивают поставки из своих резервных мощностей, чтобы вынудить более дорогих производителей сократить добычу”, – отмечают в Goldman Sachs.
На момент публикации Brent торгуется на уровне 32,60 долларов – это самый низкий показатель с февраля 2016 года. Нефть WTI также торгуется на уровне четырехлетнего минимума – около 29 долларов. Оба показателя в настоящее время снижаются более чем на 27 % в день.
- Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть упали на 31 % – это худший показатель с 1991 года.
- Вслед за падением цен на нефть падают европейские фондовые индексы.
- 9 марта на Лондонской фондовой бирже произошел обвал акций российских компаний – причиной стал обвал нефтяных цен.
- Из-за падения цен на нефть курс российского рубля упал до минимума за четыре года.