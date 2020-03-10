Цены на золото поднялись до $1700 за унцию впервые за восемь лет. Это происходит на фоне резкого падения цен на нефть и переживаний рынков из-за коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно данным торгов мировых бирж, золото XAU показало рост на 1,5%, до $1699,20 долларов за унцию, а затем до $1702,45.

Фьючерсы на золото в США GCv1 подскочили на 1,6%, до $1699,70 за унцию.

Рост стоимости золота связан с паникой, которую вызвал коронавирус на финансовом рынке.

В то же время популярность приобретают “безопасные активы”, к которым относят драгоценные металлы, в частности золото.