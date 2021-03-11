Covid-19 Украина

обновлено 11.03.2021 в 21:02

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Центр противодействия дезинформации: в СНБО рассказали, когда начнет работу и кто в нем будет работать

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов рассказал детали о начале работы Центра противодействия дезинформации, который был анонсирован президентом Владимиром Зеленским.

Четверг, 11 марта 2021, 21:02

Об этом шла речь на брифинге по итогам заседания СНБО.

Как сообщалось ранее, 11 марта глава Офиса президента Андрей Ермак представил Центр противодействия дезинформации, который должен начать работу в ближайшее время.

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По словам секретаря СНБО, этот центр уже создан и начнет работу во вторник.

“Он начинает работать со следующего вторника (16 марта — ред.). Сам центр будет находиться в ситуационном центре аппарата СНБО на улице Банковой”, — рассказал Данилов.

По словам секретаря, СНБО вела работу в этом направлении в течение последнего года. Работники СНБО, которые занимались вопросами противодействия дезинформации, теперь войдут в новый центр.

“В центр будут привлечены представители нашего разведсообщества, соответствующие министерства и ведомства. Мы сможем дать отпор той дезинформации, которая есть на территории Украины со стороны Российской Федерации”, — сказал он.

Данилов также отметил, что руководителя Центра будет назначать своим указом президент.

Теги: СНБО, дезинформация

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