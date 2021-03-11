Центр противодействия дезинформации: в СНБО рассказали, когда начнет работу и кто в нем будет работать

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов рассказал детали о начале работы Центра противодействия дезинформации, который был анонсирован президентом Владимиром Зеленским.

Об этом шла речь на брифинге по итогам заседания СНБО.

Как сообщалось ранее, 11 марта глава Офиса президента Андрей Ермак представил Центр противодействия дезинформации, который должен начать работу в ближайшее время.

По словам секретаря СНБО, этот центр уже создан и начнет работу во вторник.

“Он начинает работать со следующего вторника (16 марта — ред.). Сам центр будет находиться в ситуационном центре аппарата СНБО на улице Банковой”, — рассказал Данилов.

По словам секретаря, СНБО вела работу в этом направлении в течение последнего года. Работники СНБО, которые занимались вопросами противодействия дезинформации, теперь войдут в новый центр.

“В центр будут привлечены представители нашего разведсообщества, соответствующие министерства и ведомства. Мы сможем дать отпор той дезинформации, которая есть на территории Украины со стороны Российской Федерации”, — сказал он.

Данилов также отметил, что руководителя Центра будет назначать своим указом президент.