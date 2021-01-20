Компания "Центрэнерго", которую контролирует менеджмент Игоря Коломойского, обвинила ДТЭК Рината Ахметова в срыве поставок угля, а также в повышении цен на топливо в период похолодания.

Об этом говорится в заявлении компании.

Компания признала, что должна была продать 129% электроэнергии в ноябре и 156% в декабре сверх объема, определенного прогнозным балансом производства электрической энергии в Украине. Поэтому “Центрэнерго” была вынуждена дополнительно потратить 128 тыс. тонн и 233 тыс. тонн угля соответственно.

“Такая ситуация привела к критическому снижению объема запаса угля на ТЭС ПАО “Центрэнерго” с 336 тыс. тонн по состоянию на 1 ноября 2020 года до 40 тыс. тонн на 11 января 2021 года”, – говорится в заявлении компании.

“Вместе с тем, крупнейший частный поставщик угольной продукции остановил отгрузки угля в адрес ТЭС ПАО “Центрэнерго”, нарушив условия договора, несмотря на полученную предоплату в размере 106 млн гривен. Более того, пользуясь критической ситуацией с запасами топлива, 13 января 2021 года поставщик прислал “Центрэнерго” предупреждение о повышении цены на уголь с 1650 грн/т до 2100 грн/т”, – говорится в заявлении.

Несмотря на то, что ДТЭК прямо не называется, угадать его в “наибольшем частном поставщике” нетрудно.

О том, что ДТЭК ограничил поставки из шахт к ТЭС, источники #Букв рассказали как раз неделю тому назад. “Они так часто делают, чтобы заработать”, – отметил собеседник среди депутатов от “Слуги народа”.

Впрочем, в самой компании Ахметова заявили, что они не виноваты.

“На сегодняшний день в энергосистеме сложилась критическая ситуация. Тепловая генерация ДТЭК Энерго, отвечая на потребность энергосистемы в маневровых мощностях, работает уже несколько месяцев полным составом оборудования. В декабре 2020 года генерация ТЭС ДТЭК Энерго на 48,5% превысила прогнозный баланс, утвержденный Министерством энергетики. ТЭС ДТЭК выработали электроэнергии на 1,142 млрд кВт·ч больше, чем в утвержденном плане. Это вызвало значительное снижение объемов угля на складах ТЭС в январе. По состоянию на 12 января, объемы угля на складах снизились до 467,5 тыс. тонн”, – говорится в заявлении директора ДТЭК Энерго Ильдара Салеева.

О том, почему Ахметов решил поднять цену именно сейчас и почему к этому привели схемы Коломойского, читайте в материале #Букв.

Сейчас “Центрэнерго” и “Укрэнерго” сообщили о том, что должны перевести ТЭС и ТЭЦ на газ. Кто на этом заработает – легко догадаться. Это те же компании группы Бойко-Фирташа, которым Кабмин приказал снизить цены на газ для населения.

19 января компания “Укрэнерго” заявила о критической ситуации с углем. Запасы всех видов угля упали до 487,5 тыс тонн, что в 5 раз меньше по сравнению с ноябрем предыдущего года.

По состоянию на 14 января на складах ТЭС и ТЭЦ запасы угля составили 688 тыс. тонн при минимально необходимых 900 тысячах тонн. Тогда как в прошлом году их было 2,6 млн.