Большинство украинцев считают, что ситуация во многих сферах жизни страны не изменилась с начала 2019 года, а в некоторых – даже значительно ухудшилась.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования, проведенного Фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 года.

“Как и год тому назад, большинство граждан считает, что в большинстве сфер жизни положение в Украине за текущий год ухудшилось, хотя и в меньшей степени, чем в прошлом году. Год назад по большинству сфер преобладали оценки изменений к худшему, а в этом году преобладает мнение, что ситуация не изменилась”, – отмечают социологи.

Наиболее негативные изменения в 2019 году, по мнению украинцев, произошли: в уровне цен и тарифов (ухудшение отметили 60,9 % опрошенных), в сфере здравоохранения (45,7 %), социальной защите (43,5 %).

Улучшение ситуации украинцы отметили только в трех сферах: обороноспособности страны (30,6 % обозначили изменения к лучшему), международном имидже Украины (30,8 %) и межнациональных отношениях (18,8 %).

“В остальных оцениваемых сферах преобладают ответы “не изменилось”, однако в балансе ответов на перемены к лучшему или к худшему преобладает негатив, хотя и существенно меньший, чем в 2018 году”, – подчеркивают социологи.

Например, 27,5 % опрошенных заявили, что экономическое положение страны ухудшилось, 57,8 % – что не изменилось. 30,6 % респондентов сообщили об ухудшении уровня благосостояния их семей (58,5 % заявили об отсутствии изменений).

Об отсутствии изменений в уровне демократии заявили 61,5 % респондентов, уровне свободы слова – 58,2 %, ситуации с преступностью в стране – 53,4 %, ситуации с соблюдением прав и свобод – 58,4 %, образовании – 46,3 %, пенсионном обеспечении – 48,4 %, оплате труда – 50,2 %.

“В целом ситуация в стране в 2019 году, по мнению 29 %, изменилась к худшему, по мнению 14 % – к лучшему, а большинство – 47 % – считает, что ситуация не изменилась”, – уточнили социологи.

Исследование проводилось во всех регионах Украины за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3 %.