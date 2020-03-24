В Антимонопольном комитете Украины рассказали, что цены на гречку и овощи выросли на 50% за последний месяц.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

“На протяжении последних дней мы наблюдаем рост розничных цен на некоторые продукты. Антимонопольный комитет фиксирует эти факты, осуществляя ценовой мониторинг по всей стране, анализируя сообщения в прессе и обращения граждан в органы АМКУ”, – говорится в сообщении.

В комитете подчеркивают, что в некоторых регионах страны цены на гречку выросли с начала марта 2020 года на 50%, пшено подорожало на 24%, сахар – на 16%.

“Значительное повышение цен зафиксировано в некоторых сетях и на овощи: почти на 60% подорожала картошка, вдвое поднялись цены на лук и морковь”, – сказано в сообщении.

В АМКУ требуют от пищевых ритейлеров предоставлять полную информацию о закупочных и розничных ценах на хлеб, крупы, сахар, муку, мясо и овощи.