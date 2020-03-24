Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
“На протяжении последних дней мы наблюдаем рост розничных цен на некоторые продукты. Антимонопольный комитет фиксирует эти факты, осуществляя ценовой мониторинг по всей стране, анализируя сообщения в прессе и обращения граждан в органы АМКУ”, – говорится в сообщении.
В комитете подчеркивают, что в некоторых регионах страны цены на гречку выросли с начала марта 2020 года на 50%, пшено подорожало на 24%, сахар – на 16%.
“Значительное повышение цен зафиксировано в некоторых сетях и на овощи: почти на 60% подорожала картошка, вдвое поднялись цены на лук и морковь”, – сказано в сообщении.
В АМКУ требуют от пищевых ритейлеров предоставлять полную информацию о закупочных и розничных ценах на хлеб, крупы, сахар, муку, мясо и овощи.
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