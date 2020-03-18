#Буквы узнавали, сколько придется заплатить за дорогу, чтобы добраться в центр столицы из отдаленных районов города.
Так, из района Троещина в центр города можно вызвать такси по цене от 99 до 173 гривен.
От станции метро “Крещатик” в другой конец города – к станции метро “Академгородок” поездка на такси будет стоить от 97 грн. до 188 грн.
Диспетчеры объясняют, что на сегодня применяется обычный тариф. В то же время, одна из служб такси сообщает, что в ближайшее время рассматривается подорожание поездки в среднем на 10-20 грн, также возможны и специальные предложения, которые позволят пассажирам сэкономить.
Отметим, что речь идет о заказе через официальные службы такси.
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