В связи с закрытием киевского метро и ограничениями на перевозки в наземных видах транспорта, спрос на такси растет. Однако, перевозчики утверждают, что тарифы остаются прежними.

#Буквы узнавали, сколько придется заплатить за дорогу, чтобы добраться в центр столицы из отдаленных районов города.

Так, из района Троещина в центр города можно вызвать такси по цене от 99 до 173 гривен.

От станции метро “Крещатик” в другой конец города – к станции метро “Академгородок” поездка на такси будет стоить от 97 грн. до 188 грн.

Диспетчеры объясняют, что на сегодня применяется обычный тариф. В то же время, одна из служб такси сообщает, что в ближайшее время рассматривается подорожание поездки в среднем на 10-20 грн, также возможны и специальные предложения, которые позволят пассажирам сэкономить.

Отметим, что речь идет о заказе через официальные службы такси.