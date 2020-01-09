Церемония вручения престижной кинопремии “Оскар” в этом году вновь пройдет без ведущего.

Об этом сообщила в Twitter Американская киноакадемия.

“В этом году церемония “Оскар” выглядит так: звезды – да, представления – да, сюрпризы – да, ведущий – нет”, – отмечается в сообщении.

Данную информацию подтвердила один из руководителей курирующей “Оскар” телекомпании ABC Кэри Берк. По ее словам, решение повторить “то, что сработало для нас в прошлом году”, было принято совместно с Академией кинематографических искусств и наук, информирует американский телеканал CNN.

Проведение церемонии “Оскара” без ведущего состоится в третий раз в истории премии и второй год подряд.

Так, в 2019 году церемония прошла без ведущего. Им изначально должен был стать комик Кевин Харт, но он отказался от участия после скандала, связанного с его старыми твитами, оскорбляющими представителей ЛГБТ. В итоге основной акцент церемонии был сделан на знаменитостях, которые вручали награды.

До этого единственный раз церемония проводилась без ведущего в 1989 году.

92-я церемония вручения наград премии “Оскар” за заслуги в области кинематографа состоится 9 февраля в Лос-Анджелесе – в театре “Долби” в Голливуде. Церемония будет транслироваться в США телерадиокомпанией ABC.