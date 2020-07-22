Церемония вручения Нобелевской премии, которая должна состояться в декабре нынешнего года, в связи с пандемией коронавируса будет проходить в новом формате.

Об этом сообщили организаторы премии.

“Глобальная пандемия и ситуация с COVID-19 оказывают очень широкое влияние на общество. События, которые объединяют много участников, откладываются или меняют формат. Эта ситуация также повлияет на Нобелевскую неделю 2020 года, на которой будут приняты новые форматы, чтобы отметить и отдать дань уважения лауреатам этого года”, – говорится в сообщении.

Объявить лауреатов планируется, как обычно, в период с 5 по 12 октября.

А церемонию награждения Фонд Нобеля рассчитывает провести 10 декабря. Поскольку она будет проходить в новом формате, организаторы надеются, что церемония состоится, даже если ни один из лауреатов не сможет приехать.

“Мы ожидаем, что сможем провести церемонию вручения Нобелевской премии в Осло и Стокгольме 10 декабря, используя новый формат, который не только учитывает ограничения, связанные с соблюдением социальной дистанции, но и принимает во внимание, что только некоторые лауреаты или даже ни один из лауреатов не смогут лично присутствовать на церемонии”, – подчеркнули в Фонде.