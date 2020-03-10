Церемония зажжения факела Летних Олимпийских игр, которая состоится в Греции 12 марта, впервые за 35 лет пройдет без зрителей.

Об этом пишет Reuters.

Олимпийский комитет страны заявил, что зрителей не пустят ни на генеральную репетицию, ни на саму церемонию. Такие меры были приняты, чтоб избежать распространения коронавируса.

Отмечается, что церемония без зрителей пройдет впервые после Олимпиады в Лос-Анджелесе в 1984 году. Церемония, которая проводится как для летних, так и для зимних игр, обычно привлекает несколько тысяч зрителей.

Олимпийский факел будет зажжен в Олимпии на церемонии 12 марта перед семидневной эстафетой, которая завершится церемонией передачи огня в Греции 19 марта.