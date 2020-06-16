Об этом сообщается на сайте премии.
Так, проведение 74-й церемонии BAFTA было запланировано на 14 февраля 2021 года. Но из-за ситуации с коронавирусом ее решено перенести на 11 апреля.
Таким образом, BAFTA состоится за две недели до церемонии “Оскара”, которую также перенесли из-за COVID-19.
“Церемония вручения премии в 2021 году будет проводиться в воскресенье, 11 апреля. Изменение ранее объявленной даты, 14 февраля, связано с влиянием глобальной пандемии (коронавируса, – ред.) и предусматривает продление периода отбора. Более подробная информация о церемонии будет объявлена позже в этом году”, – отмечается в заявлении.
Указанное объявление Британской киноакадемии последовало за решением Американской академии кинематографических искусств и наук перенести церемонию вручения премии “Оскар” с 28 февраля на 25 апреля.
Вручение премии BAFTA, как правило, происходит на несколько недель раньше “Оскара”.
СПРАВКА. Основанную в 1947 году премию BAFTA также называют “британским “Оскаром”. С 2017 года церемония вручения премии проводится в Королевском Альберт-Холле в Лондоне.
Награды BAFTA представлены в форме театральной маски, разработанной американским скульптором Мици Канлиффом в 1955 году.
Церемония проходила ранее в апреле или мае, но с 2001 года она проводилась в феврале, чтобы предшествовать кинопремии “Оскар”.
- Мини-сериал HBO о Чернобыльской катастрофе стал рекордсменом по количеству номинаций на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в телевидении.