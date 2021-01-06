Соответствующее заявление обнародовала американская Национальная академия искусства и науки звукозаписи.
Так, изначально 63-я церемония “Грэмми” была запланирована на 31 января 2021 года.
Но на фоне ухудшения ситуации с COVID-19 в Лос-Анджелесе организаторы решили перенести мероприятие на март.
Новая дата проведения церемонии “Грэмми” – 14 марта 2021 года.
“После обсуждений с экспертами в области здравоохранения, ведущими церемонии и исполнителями, которые должны выступать, мы переносим трансляцию 63-й церемонии вручения награды на 14 марта 2021 года”, – говорится в заявлении.
Организаторы подчеркивают, что критическая ситуация с эпидемией коронавируса в Лос-Анджелесе, где традиционно проходит церемония, подтверждает верность этого решения.
“Ухудшение ситуации с COVID-19 в Лос-Анджелесе, когда больницы перегружены, отделения интенсивной терапии заполнены, а также новые рекомендации со стороны властей штата и местных властей подтолкнули нас к тому, чтобы перенести церемонию. Нет ничего важнее здоровья и безопасности членов нашего музыкального сообщества и сотен людей, которые неустанно работают над созданием шоу”, – говорится в заявлении.
Ранее Американская академия искусства и науки звукозаписи объявила номинантов на музыкальную премию Grammy-2021. Наибольшее количество номинаций получила певица Бейонсе (девять), хотя за период отбора номинантов она не выпустила новый альбом.
По шесть номинаций — у кантри-поп-исполнительницы Тейлор Свифт, рэпера Родди Рича и певицы Дуа Липы.
Вести церемонию должен комик Тревор Ноа (ведущий The Daily Show).
- Ранее организаторы музыкальной премии “Грэмми” (Grammy) решили изменить название номинации Best World Music Album (“Лучший альбом мировой музыки”). Теперь эта категория будет называться Best Global Music Album (“Лучший альбом всемирной музыки”). По мнению организаторов, слово world (“мировой”) несет “колониальный подтекст”, а слово global (“всемирный”) является более нейтральным и корректным.
- 10 июня на сайте Академии звукозаписи Grammy опубликовали полный свод правил впервые за 63-летнюю историю.