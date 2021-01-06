Соответствующее заявление обнародовала американская Национальная академия искусства и науки звукозаписи.

Так, изначально 63-я церемония “Грэмми” была запланирована на 31 января 2021 года.

Но на фоне ухудшения ситуации с COVID-19 в Лос-Анджелесе организаторы решили перенести мероприятие на март.

Новая дата проведения церемонии “Грэмми” – 14 марта 2021 года.

“После обсуждений с экспертами в области здравоохранения, ведущими церемонии и исполнителями, которые должны выступать, мы переносим трансляцию 63-й церемонии вручения награды на 14 марта 2021 года”, – говорится в заявлении.

Организаторы подчеркивают, что критическая ситуация с эпидемией коронавируса в Лос-Анджелесе, где традиционно проходит церемония, подтверждает верность этого решения.

“Ухудшение ситуации с COVID-19 в Лос-Анджелесе, когда больницы перегружены, отделения интенсивной терапии заполнены, а также новые рекомендации со стороны властей штата и местных властей подтолкнули нас к тому, чтобы перенести церемонию. Нет ничего важнее здоровья и безопасности членов нашего музыкального сообщества и сотен людей, которые неустанно работают над созданием шоу”, – говорится в заявлении.

Ранее Американская академия искусства и науки звукозаписи объявила номинантов на музыкальную премию Grammy-2021. Наибольшее количество номинаций получила певица Бейонсе (девять), хотя за период отбора номинантов она не выпустила новый альбом.

По шесть номинаций — у кантри-поп-исполнительницы Тейлор Свифт, рэпера Родди Рича и певицы Дуа Липы.

Вести церемонию должен комик Тревор Ноа (ведущий The Daily Show).