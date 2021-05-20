8-тисячну церкву в штаті Луїзіана звинуватили в жорстокому поводженні з підлітками під час проведення так званих таборів духовного лідерства "220i", які відбувалися протягом 2005 - 2013 років. Учасники програми розповідають, що перед ними ставили фізично складні завдання, змушували долати випробування на витримку тощо.

Про це повідомляє американський телеканал NBC News.

Вартість програми не була з дешевих. Перший потік коштував 5 тисяч доларів, з серпня до червня. Це окрім витрат на дорогу, проживання та харчування. Підлітки жили в спартанських умовах. Їм не дозволяли користуватися гаджетами, Інтернетом, вести сторінки в соціальних мережах. На 10 місяців їх ізолювали від друзів, родини, знайомих.

Це були табірні зміни, під час яких підліткам намагалися пояснити, яким був шлях Ісуса Христа до місця розп’яття — Голгофи. Організатори хотіли зберегти автентичність біблійного сюжету й закликали підлітків повністю пройти шлях Месії. Так, все розпочиналося пізно ввечері з Гефсиманії та тривало майже добу.

Підлітки мали пройти повністю шлях страждань Христа, ходили пішки великі відстані, намагалися нести дерев’яного хреста та проходили багато інших випробувань. Все це тривало менш як добу — без їжі, сну та відпочинку.

Тепер організаторів такого табору, в який батьки самі надсилали своїх дітей-підлітків, звинувачують щонайменше у використанні гомофобних та расистських образ.

Приблизно семеро підлітків зголосилися розповісти про те, що саме було в таборі та чому вони вирішили поскаржитися.

Церква Bethany Church, яка організовувала табори, розташована в місті Батон-Руж, штат Луїзіана. Програма табору наголошувала, що підлітки захочуть обрати шлях служіння Богові після його подолання. Також організатори обіцяли, що підлітки отримають набір корисних навичок, які знадобляться їм у повсякденному житті.

Одна з жінок, яка зголосилася розповісти про табір, сказала, що дізнавшись про те, що там відбувалося – намагалась врятувати свою доньку.

Коли історія набула розголосу, 28 квітня нинішній пастор церкви Джонатан Стокстіл опублікував у соцмережі вибачення перед тими, хто був у таборах та відчував там дискомфорт. За його словами, це приблизно 500 молодих християн.

“Хоча це служіння дало позитивні результати, були також недоліки, які призвели до негативних переживань багатьох… Наразі для мене та керівництва Bethany Church очевидно, що ми неправильно реалізували мету програми”, – написав пастор.

Підлітки, які були в таборах, говорили про пережите відкрито або просили змінити їх імена. Вони одностайно сказали про те, що в багатотисячній церкві чимало людей знало про те, що коїться в таборах, але не протидіяли цьому, а, навпаки, агітували інших підлітків їхати туди.

У церкві на всі звинувачення офіційно відповіли:

“Це суворо добровільна програма, в якій брали участь лише за власним бажанням. Вона не була ідеальною, тому ми вирішили закрити її ще 8 років тому”.

Однак не всі підлітки були незадоволені програмою табору. До прикладу, Бріджит Лінвілл розповіла, що з задоволенням згадує час, проведений у таборі. Вона сказала, що поїхала туди за рекомендацією інших знайомих.