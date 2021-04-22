Люксовий бренд Chanel програв суд проти китайської технологічної компанії Huawei через її знаменитий логотип.

Про це повідомляє BBC.

Річ у тім, що ще у 2017 році компанія Huawei ініціювала процес легалізації свого логотипу у Євросоюзі. Однак модному бренду здалося, що символ техногіганта занадто схожий на традиційне лого Chanel.

Відомо, що судовий процес відбувся в суді Євросоюзу у Люксембурзі. Ця інстанція вирішила, що логотипи Chanel та Huawei дійсно схожі, але не ідентичні. Між ними існує значна відмінність.

Два роки тому Управління інтелектуальної власності ЄС відхилило претензії бренду, заявивши, що подібності немає.

Потім Chanel оскаржив рішення в Генеральному суді, який у середу відхилив апеляцію.

“Фігуративні знаки, про які йдеться, не схожі. Знаки повинні порівнюватися відповідно до заявлених та зареєстрованих, не змінюючи їх орієнтації”, – йдеться у рішенні суду.

Крім того, судді зазначили, що логотип Chanel має більш округлі товсті лінії та горизонтальну орієнтацію, тоді як орієнтація лого Huawei вертикальна. Отже, Генеральний суд дійшов висновку, що товарні знаки відрізняються.

Рішення може бути оскаржене у Європейському суді.