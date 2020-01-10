Президент Украины Владимир Зеленский вернулся в страну с отдыха в Омане чартерным самолетом Bombardier BD-700-1A10 Global Express 6000, стоимость часа аренды которого стартует от 11,5 тысяч долларов.

Об этом сообщили журналисты texty.org.ua.

Как ранее сообщали журналисты программы “Схемы”, Зеленский вернулся в Украину с отдыха в Омане почти через сутки после трагедии с самолетом МАУ. Он прилетел чартерным рейсом 9 января в 2:37 ночи. Самолет приземлился в аэропорту “Киев” (Жуляны).

В то же время пресс- служба президента еще утром 8 января сообщила, что глава государства немедленно возвращается в страну из Омана.

Данные о прибытии самолеты в Жуляны (Киев) свидетельствуют о том, что Президент прилетел на чартере Bombardier BD-700-1A10 Global Express 6000, с хвостовым номером 9H-VJN.

Стоимость аренды чартера может составлять 11,5 тысяч долларов в час.

Учитывая, что из Омана в Киев самолет летел 7,5 часов, Зеленскому перелет обошелся приблизительно в 86 тысяч долларов.

График заказов этого самолета свидетельствует о том, что чартер, вероятнее всего, был заказан еще до авиакатастрофы в Иране. За несколько дней до этого на самолет заказов не было.

4 января он был в Стокгольме, а 7 января – улетел в Москву.

Напомним, в ночь на 8 января незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.

Американская разведка считает, что авиарейс украинской компании МАУ, разбившийся под Тегераном вскоре после взлета, мог быть по ошибке сбит иранской ракетой, поскольку авиакатастрофа произошла вскоре после того, как Иран обстреливал военные базы в Ираке, где размещались американские солдаты.

Президент США Дональд Трамп также намекнул, что у него есть подозрения того, что самолет МАУ в Иране разбился не из-за технических неполадок.