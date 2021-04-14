Covid-19 Украина

обновлено 14.04.2021 в 19:02

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«Час готуватися»: в Єврокомісії підтвердили наміри запровадити COVID-паспорти

Європейський союз планує запровадити паспорти (сертифікати) вакцинації проти коронавірусу до червня цього року.

Среда, 14 апреля 2021, 19:43

Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн в Twitter.

Таким чином фон дер Ляєн підтвердила, що сьогодні країни-члени блоку офіційно домовилися про введення COVID-паспортів для подорожей.

“Важливий крок вперед: це наближає нас до мети – мати сертифікат до червня, щоб європейці могли безпечно подорожувати цього літа”, – написала вона.

Глава Єврокомісії наголосила, що паспорти вакцинації будуть доступними для усіх.

“Сертифікат буде прийнятий в ЄС і доступний для всіх. Поки ми повинні бути обережними, але час готуватися”, – додала вона.

Нагадаємо, що сертифікати (паспорти) вакцинації дозволять вільно подорожувати країнами Європейського союзу людям, які:

  • отримали щеплення проти коронавірусу;
  • мають антитіла до коронавірусу після одужання;
  • можуть надати негативний результат тесту.

Нагадаємо, у Європейському союзі розробляють міжнародний COVID-паспорт, за допомогою якого громадяни зможуть вільно пересуватися між країнами. Сьогодні Єврокомісія представила розроблений документ – цифровий зелений сертифікат.

Теги: паспорт вакцинації, Урсула фон дер Ляйен, ЕС

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