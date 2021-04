«Час готуватися»: в Єврокомісії підтвердили наміри запровадити COVID-паспорти

Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн в Twitter.

Таким чином фон дер Ляєн підтвердила, що сьогодні країни-члени блоку офіційно домовилися про введення COVID-паспортів для подорожей.

“Важливий крок вперед: це наближає нас до мети – мати сертифікат до червня, щоб європейці могли безпечно подорожувати цього літа”, – написала вона.

Глава Єврокомісії наголосила, що паспорти вакцинації будуть доступними для усіх.

“Сертифікат буде прийнятий в ЄС і доступний для всіх. Поки ми повинні бути обережними, але час готуватися”, – додала вона.

Important step forward: it brings us closer to our goal of having the certificate in place by June, to enable Europeans to travel safely this summer.

The certificate will be accepted across EU & available for everyone. For now we have to remain cautious but it’s time to prepare! https://t.co/H1E4Gd9Mlo

