«Час готуватися»: в Єврокомісії підтвердили наміри запровадити COVID-паспорти

Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн в Twitter.
Таким чином фон дер Ляєн підтвердила, що сьогодні країни-члени блоку офіційно домовилися про введення COVID-паспортів для подорожей.
“Важливий крок вперед: це наближає нас до мети – мати сертифікат до червня, щоб європейці могли безпечно подорожувати цього літа”, – написала вона.
Глава Єврокомісії наголосила, що паспорти вакцинації будуть доступними для усіх.
“Сертифікат буде прийнятий в ЄС і доступний для всіх. Поки ми повинні бути обережними, але час готуватися”, – додала вона.
Important step forward: it brings us closer to our goal of having the certificate in place by June, to enable Europeans to travel safely this summer.
The certificate will be accepted across EU & available for everyone. For now we have to remain cautious but it’s time to prepare! https://t.co/H1E4Gd9Mlo
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 14, 2021
Нагадаємо, що сертифікати (паспорти) вакцинації дозволять вільно подорожувати країнами Європейського союзу людям, які:
- отримали щеплення проти коронавірусу;
- мають антитіла до коронавірусу після одужання;
- можуть надати негативний результат тесту.
Нагадаємо, у Європейському союзі розробляють міжнародний COVID-паспорт, за допомогою якого громадяни зможуть вільно пересуватися між країнами. Сьогодні Єврокомісія представила розроблений документ – цифровий зелений сертифікат.
- Раніше повідомлялося, що Україна планує видавати міжнародні сертифікати про вакцинації проти коронавірусу. Ніяких інших “імунних паспортів” Україна вводити не планує.
- Європейський комісар з питань внутрішнього ринку та послуг Тьєррі Бретон заявив, що сертифікати вакцинації проти COVID-19 для Євросоюзу з’являться вже 15 червня цього року.