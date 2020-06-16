Об этом сообщает “Киевводоканал”.
Ремонтные работы продлятся два дня – с 22:00 19 июня до 20:00 21 июня. При этом сообщается о возможном отсутствии воды на верхних этажах домов из-за сниженного давления в районе жилых массивов:
- Новобеличи,
- Никольская Борщаговка,
- Нивки и Галаганы,
- Виноградарь,
- Святошин,
- Академгородок и Беличи,
- Горенка,
- Пуща-Водица.
“Жителям этих жилых массивов, особенно тем, кто проживает на верхних этажах, советуем заранее запастись водой в необходимых объемах”, – говорится в сообщении.
- Мэр Киева Виталий Кличко заверил, что тарифы на холодную воду и водоотвод в столице повышаться не будут.