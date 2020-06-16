Об этом сообщает “Киевводоканал”.

Ремонтные работы продлятся два дня – с 22:00 19 июня до 20:00 21 июня. При этом сообщается о возможном отсутствии воды на верхних этажах домов из-за сниженного давления в районе жилых массивов:

  • Новобеличи,
  • Никольская Борщаговка,
  • Нивки и Галаганы,
  • Виноградарь,
  • Святошин,
  • Академгородок и Беличи,
  • Горенка,
  • Пуща-Водица.

“Жителям этих жилых массивов, особенно тем, кто проживает на верхних этажах, советуем заранее запастись водой в необходимых объемах”, – говорится в сообщении.