Некоторые депутаты из "Слуги народа" опубликовали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с решением создать консультативный совет, в состав которого войдут представители ОРДЛО.

Текст обращения в Facebook опубликовала Анастасия Красносильская.

Мы не можем также не заметить одобренное представителями Украины в рамках Трехсторонней контактной группы решение о создании консультативного совета в рамках политической подгруппы Трехсторонней контактной группы. Тревогу вызывает тот факт, что в создаваемый консультативный совет войдут на равных правах представители Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, как стороны консультаций”, – отметила она.

Нардеп напомнила, что согласно закону “Об особенностях государственной политики с обеспечением государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях”, Российская Федерация временно оккупировала Донецкую и Луганскую области.

Согласно украинскому законодательству, на временно оккупированной территории Украины, узурпировав исполнение полномочий власти, действуют оккупационные органы власти РФ. Поэтому законы Украины делают невозможным признание в любой форме любых органов власти “ЛНР” и “ДНР”.

“Все переговоры относительно обеспечения прав и интересов граждан Украины, а также о прекращении вооруженной агрессии, должны вестись исключительно с Россией и ее представителями. Легитимность представителей так называемых ОРДЛО может быть признана только в том случае, если они назначены законными представителями Украины или законными органами власти нашего государства”, – подчеркнула Анастасия Красносильская.

В обращении говорится, что создаваемый консультативный совет является лишь совещательным органом без права принятия решений.

“Вместе с тем, по нашему убеждению, реализация на практике обнародованного украинскими СМИ положения о консультативном совете закладывает основание для того, чтобы поставить под сомнение закрепленную в законодательстве позицию нашего государства, что на востоке Украины происходит вооруженная агрессия со стороны Российской Федерации, которая временно оккупировала Крым и территории в Донецкой и Луганской областях”, – говорится в обращении.

Такое решение может поставить под сомнение продление санкций против России и никак не решает составляющую безопасности в конфликте на Донбассе.

Во фракции “Слуги народа” призвали президента Зеленского не допустить реализации обнародованных решений о создании Консультативной группы в способах и формах, которые противоречат законодательству Украины и государственным интересам.

Стоит отметить, что такой же текст на своих страницах опубликовали нардепы Андрей Мотовиловец, Гео Лерос, Егор Чернев, Никита Потураев, Дмитрий Гурин, Виталий Безгин.