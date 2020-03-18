Около 70 украинцев смогут вернуться из Австрии 18 марта. Их спецрейсом перевезет местная авиакомпания.

Об этом сообщил в Facebook посол Австрии в Украине Александр Щерба.

Как сообщалось ранее, порядка 500 граждан Украины не могут вернуться домой из-за ужесточенного карантина, введенного в странах Европы в связи с распространением COVID-19.

Вечером во вторник посольству Украины удалось договориться с австрийской авиакомпанией о том, что часть граждан заберут самолетом местной авиакомпании утром 18 марта.

“Наконец хорошие новости.￼ Я благодарен австрийским авиалиниям, которые завтра в 9:50 отправляют в Украину пассажиров, которые не смогли вылететь в связи с отменой рейсов этой авиакомпании”, — сообщил Щерба.

По словам посла, рейс сможет забрать около 70 человек, стоимость билета для тех, кто не попал на самолет из-за отмены рейсов, составит 493 евро.

Кроме того, стало известно, что чартерный рейс, который должен забрать остальных граждан Украины, прибудет в четверг.

“Относительно ожидаемого чартера, он будет скорее всего в четверг утром. Завтра сообщим о том, где приобрести. Цена будет 149 евро”, — добавил посол.

Также он поблагодарил украинскую общины Вены за помощь застрявшим в стране гражданам.