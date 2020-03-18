Об этом сообщил в Facebook посол Австрии в Украине Александр Щерба.
Как сообщалось ранее, порядка 500 граждан Украины не могут вернуться домой из-за ужесточенного карантина, введенного в странах Европы в связи с распространением COVID-19.
Вечером во вторник посольству Украины удалось договориться с австрийской авиакомпанией о том, что часть граждан заберут самолетом местной авиакомпании утром 18 марта.
“Наконец хорошие новости.￼ Я благодарен австрийским авиалиниям, которые завтра в 9:50 отправляют в Украину пассажиров, которые не смогли вылететь в связи с отменой рейсов этой авиакомпании”, — сообщил Щерба.
По словам посла, рейс сможет забрать около 70 человек, стоимость билета для тех, кто не попал на самолет из-за отмены рейсов, составит 493 евро.
Кроме того, стало известно, что чартерный рейс, который должен забрать остальных граждан Украины, прибудет в четверг.
“Относительно ожидаемого чартера, он будет скорее всего в четверг утром. Завтра сообщим о том, где приобрести. Цена будет 149 евро”, — добавил посол.
Также он поблагодарил украинскую общины Вены за помощь застрявшим в стране гражданам.
- Ранее сообщалось, что 105 украинских граждан, которые не смогли вылететь домой вовремя и застряли на Шри-Ланке, вернут домой тремя рейсами.
- За минувшие сутки, 16 марта, более 50 тысяч украинцев вернулись из-за границы домой.
- 15 марта в аэропорту “Борисполь” для 123 эвакуированных из Италии украинцев провели экспресс-тест на COVID-19. Все результаты отрицательные.