Covid-19 Украина

обновлено 06.04.2021 в 16:02

Всего:

1769164 (+13276)

Болеют:

371768 (+13276)

Выздоровели:

1362379 (+10240)

Умерло:

35017 (+430)

Эксклюзив
16:55 Часть водителей маршруток Киева отказались выходить на работу: известна причина
16:36 Два державні порти за 2020 рік отримали десятки мільйонів збитків, – StateWatch
16:31 Ким Кардашьян на Пасху прорекламировала новые сланцы бренда Канье Уэста
15:56 Принцы Гарри и Уильям «отложили конфликт» ради скульптуры принцессы Дианы
15:45 Украина после карантина будет искать другой город вместо Минска для переговоров ТКГ по Донбассу, – Резников
15:40 В Нигерии из-за штурма тюрьмы сбежали более 1800 заключенных
15:10 Саудовская Аравия разрешит совершить малый хадж на Рамадан только вакцинированным паломникам
15:05 В регуляторе ЕС признали «очевидную связь» между вакциной AstraZeneca и тромбами
14:55 Звезда «Джентльменов» Генри Голдинг впервые стал отцом
14:44 Кинопремия SAG Awards: лучшие образы звезд с виртуальной «красной дорожки»
14:25 В кругу самых близких: как знаменитости отпраздновали Пасху
14:17 В Запорожской области русский язык лишили статуса регионального
14:08 В Иране 10 чиновникам предъявили обвинения из-за крушения самолета МАУ
Партнерский материал
13:56 Для чего нужен электрогриль
13:44 «Реал Мадрид» – «Ливерпуль»: Где смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги Чемпионов
13:18 Извержение вулкана в Исландии: появились трещины с лавой, туристов эвакуировали (фото)
13:17 Харви Вайнштейн обжалует свой приговор за изнасилование
13:11 Степанов уверяет, что МОЗ планирует вакцинировать от коронавируса 70% украинцев до конца года
13:03 LG официально объявила о закрытии производства мобильных телефонов
Партнерский материал
12:40 Пока карантин: В Киеве провели ребрендинг Певческого поля
12:28 Стало известно, сколько в Украине миллионеров
Эксклюзив
12:09 Второй день локдауна: как в Киеве придерживаются карантина, – фото
12:09 КНДР впервые с 1988 года отказалась отправлять спортсменов на Олимпийские игры
11:40 Минсоцполитики намерено подать в Раду проект, которым уменьшаются выплаты за больничный – нардеп
11:35 На юге Украины объявили сборы теробороны «для подготовки к защите госграницы и борьбе с ДРГ»
11:33 «Манчестер Сити» – «Боруссия Дортмунд»: Где смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги Чемпионов
10:47 В поезде «Киев-Константиновка» двое бойцов устроили стрельбу
10:39 Кейт Уинслет заявила, что актеры боятся совершить каминг-аут из-за карьеры: «Знаю минимум четырех»
10:34 Умер нобелевский лауреат, «отец евро», Роберт Манделл
09:48 Афиша 6-11 апреля. События в Киеве, которые нельзя пропустить
08:49 В Украине за минувшие сутки зафиксировали 13 276 новых случаев COVID-19
08:08 В Каире прошел парад фараонов: мумии перевезли в новый музей
07:35 6 апреля 2021: какой сегодня праздник, традиции, приметы, именины

Часть водителей маршруток Киева отказались выходить на работу: известна причина

Сегодня, 6 апреля, часть частных перевозчиков Киева из-за локдауна отказались выходить на работу.

Вторник, 6 апреля 2021, 16:55

Об этом в комментарии #Буквам сообщил глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко.

По его словам, причинами такого решения стали конфликты с пассажирами, которые не имеют спецбилетов, и штрафы.

“Действительно, ситуация такова, что штрафуют именно водителей. За то, что люди без пропусков. Как показал опыт понедельника более 50 % не имеют таких спецпропусков, но если человек выходит на остановку, он сознательно идет на нарушение, он заходит в автобус и начинает спорить с водителем. Водителей на долго не хватает, чтобы на каждой остановке ссориться с пассажирами. А с другой стороны сотрудники патрульной полиции уже начали составлять протоколы. Причина объективная, так как именно водителя оштрафуют на 17 тысяч, а это фактически месячная зарплата”, – отметил глава Ассоциации перевозчиков.

Он также сообщил, что некоторые водители даже увольняются.

Кроме того, Моисеенко добавил, что союз Ассоциации перевозчиков обратился в департамент транспортной инфраструктуры Киевского городского совета с просьбой принять меры, которые помогут избежать банкротства перевозчиков, а также не позволят допустить полной остановки перевозок пассажиров.

Напомним, с 5 апреля, в Киеве начал действовать усиленный карантин. Общественный транспорт столицы работает в режиме спецперевозок. Для проезда пассажирам необходимо иметь при себе пропуска, удостоверения личности и маску.

  • Киевский городской совет опубликовал порядок получения спецпропусков, которые необходимы для пользования общественным транспортом во время локдауна.
Теги: водії, Киев, конфлікти, спецквиток, маршрутка

Буквы в Google News

Подписаться

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook