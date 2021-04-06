Часть водителей маршруток Киева отказались выходить на работу: известна причина

Об этом в комментарии #Буквам сообщил глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко.

По его словам, причинами такого решения стали конфликты с пассажирами, которые не имеют спецбилетов, и штрафы.

“Действительно, ситуация такова, что штрафуют именно водителей. За то, что люди без пропусков. Как показал опыт понедельника более 50 % не имеют таких спецпропусков, но если человек выходит на остановку, он сознательно идет на нарушение, он заходит в автобус и начинает спорить с водителем. Водителей на долго не хватает, чтобы на каждой остановке ссориться с пассажирами. А с другой стороны сотрудники патрульной полиции уже начали составлять протоколы. Причина объективная, так как именно водителя оштрафуют на 17 тысяч, а это фактически месячная зарплата”, – отметил глава Ассоциации перевозчиков.

Он также сообщил, что некоторые водители даже увольняются.

Кроме того, Моисеенко добавил, что союз Ассоциации перевозчиков обратился в департамент транспортной инфраструктуры Киевского городского совета с просьбой принять меры, которые помогут избежать банкротства перевозчиков, а также не позволят допустить полной остановки перевозок пассажиров.