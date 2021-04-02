Часть «нефтепродуктопровода Медведчука» уничтожена, заявил Зеленский

400 из 1433 км расположенной на территории Украины части магистрального нефтепродуктопровода "Самара — Западное направление", принадлежащей лицам, аффилированным с кумом Владимира Путина и председателем политсовета "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком, уничтожены.

Об этом шла речь в видеообращении президента, опубликованном 2 апреля.

Как сообщалось ранее, 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету министров принять безотлагательные меры для возвращения в госсобственность части нефтепродуктопровода, принадлежащего лицам, аффилированным с кумом Владимира Путина и главой политсовета “ОПЗЖ” Виктором Медведчуком.

24 февраля Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество комплекса нефтепродуктопровода и передал его в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

По словам Зеленского, при передаче обнаружили, что более 400 км нефтепродуктопровода уничтожены.

“Во исполнение решения СНБО от 19 февраля состоялось возвращение стратегического нефтепровода, незаконно отчужденного у государства. В процессе передачи оказалось, что в течение 2017-2019 годов было уничтожено почти 400 километров нефтепровода”, — заявил он.

Зеленский также заявил, что это “диверсия, следствием которой будут уголовные дела и уголовная ответственность”.

“Причастным к этому лицам скажу коротко, цитатой из известной комедии: “Ваше дело — труба!”, — добавил президент.

Что известно об этом нефтепродуктопроводе?

Трубопровод “Самара-Западное направление” был построен во времена СССР и после обретения Украиной независимости должен был перейти в собственность государства.

В то же время дочерняя компания российской “Транснефтепродукт” указанный трубопровод в собственность Украины не передала. В 2011 году Хозяйственный суд Ровенской области признал право собственности на часть нефтепродуктопровода “Самара-Западное направление”, которая проходит по территории Украины, за Украиной. Апелляционный и Высший хозяйственный суд решение подтвердили.

Однако в 2015 году Хозяйственный суд Ровенской области отменил решение суда из-за якобы новых обстоятельства дела. В 2017 году тот же суд признал право собственности на часть нефтепродуктопровода за ООО “ПрикарпатЗападтранс”.

По версии Национального антикоррупционного бюро, решение было принято на основе ложного заключения судебной инженерно-технической экспертизы. В январе 2021 эксперту, составившей вывод, сообщили о подозрении.

“ПрикарпатЗападтранс” была продана россиянами в 2015 году. По состоянию на февраль 2021 конечным бенефициарный владельцем компании является гражданин Германии Анатолий Шефер, которого связывают с окружением Виктора Медведчука.

Среди основателей “ПрикарпатЗападтранс” также указаны швейцарская “Интернешнл Трейдинг партнерст” и “Нефтебитумный завод”.