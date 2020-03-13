Об этом в Twitter сообщает пресс-служба филиппинского отделения Всемирной организации охраны здоровья.
Уточняется, что в филиппинском секторе интернета ранее распространялись слухи о том, что если пить воду каждые 15 минут, то это может предотвратить заражение китайским коронавирусом.
Это мотивировалось тем, что горло и пищевод якобы нужно всегда оставлять влажными.
“Увлажнение водой является важным для здоровья в целом, однако оно не препятствует коронавирусной инфекции”, – говорится в сообщении.
- 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Последний раз ВОЗ объявляла пандемию в 2009 году во время распространения “свиного гриппа” N1H1.
- В Украине подтверждены уже три случая заражения коронавирусом COVID-19.
- С 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также ограничение авиасообщения с некоторыми странами.