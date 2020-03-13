Во Всемирной организации охраны здоровья опровергли слухи о том, что пить воду каждые 15 минут может предотвратить заражение китайским атипичным коронавирусом.

Об этом в Twitter сообщает пресс-служба филиппинского отделения Всемирной организации охраны здоровья.

Уточняется, что в филиппинском секторе интернета ранее распространялись слухи о том, что если пить воду каждые 15 минут, то это может предотвратить заражение китайским коронавирусом.

Это мотивировалось тем, что горло и пищевод якобы нужно всегда оставлять влажными.

“Увлажнение водой является важным для здоровья в целом, однако оно не препятствует коронавирусной инфекции”, – говорится в сообщении.