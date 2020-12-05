Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что благодаря принятым Верховной Радой законопроектам о поддержке бизнеса, часть ФЛП освобождается от уплаты единого социального взноса и единого налога.

Об этом Зеленский сообщил в пятницу, 4 декабря, в видеообращении.

Так, президент поблагодарил Раду за поддержку законопроектов и добавил, что поданные им инициативы помогут сохранить рабочие места.

“Это 8 тысяч гривен для наемных работников и ФЛП, выплаты предприятиям, чтобы никого не увольнять и сохранить рабочие места. Компенсация расходов, понесенных за уплату единого социального взноса (ЕСВ), налоговые каникулы, где ФЛП первой группы освобождаются от уплаты единого налога и ЕСВ. А 4 миллионам граждан Украины, которые имеют налоговый долг размером в 3060 грн, этот долг списывается”, – рассказал президент.