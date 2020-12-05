Об этом Зеленский сообщил в пятницу, 4 декабря, в видеообращении.
Так, президент поблагодарил Раду за поддержку законопроектов и добавил, что поданные им инициативы помогут сохранить рабочие места.
“Это 8 тысяч гривен для наемных работников и ФЛП, выплаты предприятиям, чтобы никого не увольнять и сохранить рабочие места. Компенсация расходов, понесенных за уплату единого социального взноса (ЕСВ), налоговые каникулы, где ФЛП первой группы освобождаются от уплаты единого налога и ЕСВ. А 4 миллионам граждан Украины, которые имеют налоговый долг размером в 3060 грн, этот долг списывается”, – рассказал президент.
- 4 декабря Верховная Рада Украины приняла три законопроекта о поддержке бизнеса во время карантина, которые были инициированы президентом Владимиром Зеленским. Детальнее об этом можно прочитать здесь.