Об этом сообщает британское агентство ВВС.
Теперь часы показывают 23:58:20. Так близко к полуночи стрелки не были никогда.
Часы были созданы журналом Чикагского университета “Бюллетень ученых-атомщиков” в 1947 году, когда была осознана возможность гибели мира в ядерной катастрофе. Они предназначены для предупреждения о надвигающихся катастрофах.
В наши дни специалисты совета по науке и безопасности “Бюллетеня ученых-атомщиков” (Bulletin of Atomic Scientist) ежегодно определяют позицию минутной стрелки часов. При этом они консультируются с советом спонсоров, в который входят 13 лауреатов Нобелевской премии.
Переводом стрелок в этом году члены совета хотели предупредить международное сообщество и мировых лидеров, что цивилизация находится ближе к апокалипсису, чем когда-либо прежде.
“Today the Bulletin of the Atomic Scientists moves the hands of the Doomsday Clock. It is 100 Seconds to Midnight,” — @RachelBronson1, President & CEO, Bulletin of the Atomic Scientists#DoomsdayClock pic.twitter.com/bxlf9TvEZu
— Bulletin of the Atomic Scientists (@BulletinAtomic) January 23, 2020
Среди причин перевода стрелок вперед — рост ядерной угрозы из-за конфликта США и Ирана, а также расторжения Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Кроме того, представители “Бюллетеня ученых-атомщиков” отмечают отсутствие прогресса по вопросу разоружения КНДР.
“Политические конфликты, связанные с ядерными программами в Иране и Северной Корее, остаются нерешенными и даже обостряются. Российско-американское сотрудничество в области контроля над вооружениями и разоружения практически отсутствует”, – отмечают ученые.
Еще одной опасностью, приближающей человечество к катастрофе, являются изменения климата.
В редакции журнала также отмечают, что в прошлом году “многие правительства использовали кибернетические кампании дезинформации, чтобы посеять недоверие к институтам и среди наций, подрывая внутренние и международные усилия по укреплению мира и защите планеты”.
“Ситуация в области международной безопасности является ужасной не только потому, что эти угрозы существуют, но и потому, что мировые лидеры позволили разрушиться международной политической инфраструктуре для противодействия им… Члены совета прямо предупреждают лидеров и граждан по всему миру о том, что ситуация в сфере международной безопасности сейчас более опасна, чем когда-либо, даже в разгар холодной войны… До полуночи осталось 100 секунд. Часы продолжают тикать. Требуются немедленные действия”, – подчеркивают ученые.
Стоит отметить, что в 1947 году, когда появились Часы Судного дня, минутная стрелка была поставлена на отметке семь минут до полуночи. С тех пор она не единожды переводилась.
Впервые отметки 23:58 часы достигли в 1953 году, когда США и СССР проводили испытания водородной бомбы. Такое же время было установлено на Часах Судного дня в 2018 году.
- В январе прошлого года стрелки Часов Судного дня (Doomsday Clock) – символического хронометра, измеряющего в минутах время, оставшееся человечеству до гибели, оставили на отметке 23:58.