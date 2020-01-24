Стрелки Часов Судного дня (Doomsday Clock) перевели вперед на 20 секунд. Таким образом до "полуночи", символизирующей глобальную катастрофу для всего человечества, осталось 100 секунд.

Об этом сообщает британское агентство ВВС.

Теперь часы показывают 23:58:20. Так близко к полуночи стрелки не были никогда.

Часы были созданы журналом Чикагского университета “Бюллетень ученых-атомщиков” в 1947 году, когда была осознана возможность гибели мира в ядерной катастрофе. Они предназначены для предупреждения о надвигающихся катастрофах.

В наши дни специалисты совета по науке и безопасности “Бюллетеня ученых-атомщиков” (Bulletin of Atomic Scientist) ежегодно определяют позицию минутной стрелки часов. При этом они консультируются с советом спонсоров, в который входят 13 лауреатов Нобелевской премии.

Переводом стрелок в этом году члены совета хотели предупредить международное сообщество и мировых лидеров, что цивилизация находится ближе к апокалипсису, чем когда-либо прежде.

“Today the Bulletin of the Atomic Scientists moves the hands of the Doomsday Clock. It is 100 Seconds to Midnight,” — @RachelBronson1, President & CEO, Bulletin of the Atomic Scientists#DoomsdayClock pic.twitter.com/bxlf9TvEZu — Bulletin of the Atomic Scientists (@BulletinAtomic) January 23, 2020

Среди причин перевода стрелок вперед — рост ядерной угрозы из-за конфликта США и Ирана, а также расторжения Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Кроме того, представители “Бюллетеня ученых-атомщиков” отмечают отсутствие прогресса по вопросу разоружения КНДР.

“Политические конфликты, связанные с ядерными программами в Иране и Северной Корее, остаются нерешенными и даже обостряются. Российско-американское сотрудничество в области контроля над вооружениями и разоружения практически отсутствует”, – отмечают ученые.

Еще одной опасностью, приближающей человечество к катастрофе, являются изменения климата.

В редакции журнала также отмечают, что в прошлом году “многие правительства использовали кибернетические кампании дезинформации, чтобы посеять недоверие к институтам и среди наций, подрывая внутренние и международные усилия по укреплению мира и защите планеты”.

“Ситуация в области международной безопасности является ужасной не только потому, что эти угрозы существуют, но и потому, что мировые лидеры позволили разрушиться международной политической инфраструктуре для противодействия им… Члены совета прямо предупреждают лидеров и граждан по всему миру о том, что ситуация в сфере международной безопасности сейчас более опасна, чем когда-либо, даже в разгар холодной войны… До полуночи осталось 100 секунд. Часы продолжают тикать. Требуются немедленные действия”, – подчеркивают ученые.

Стоит отметить, что в 1947 году, когда появились Часы Судного дня, минутная стрелка была поставлена на отметке семь минут до полуночи. С тех пор она не единожды переводилась.

Впервые отметки 23:58 часы достигли в 1953 году, когда США и СССР проводили испытания водородной бомбы. Такое же время было установлено на Часах Судного дня в 2018 году.