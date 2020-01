Об этом сообщает британское агентство ВВС.

Теперь часы показывают 23:58:20. Так близко к полуночи стрелки не были никогда.

Часы были созданы журналом Чикагского университета “Бюллетень ученых-атомщиков” в 1947 году, когда была осознана возможность гибели мира в ядерной катастрофе. Они предназначены для предупреждения о надвигающихся катастрофах.

В наши дни специалисты совета по науке и безопасности “Бюллетеня ученых-атомщиков” (Bulletin of Atomic Scientist) ежегодно определяют позицию минутной стрелки часов. При этом они консультируются с советом спонсоров, в который входят 13 лауреатов Нобелевской премии.

Переводом стрелок в этом году члены совета хотели предупредить международное сообщество и мировых лидеров, что цивилизация находится ближе к апокалипсису, чем когда-либо прежде.

“Today the Bulletin of the Atomic Scientists moves the hands of the Doomsday Clock. It is 100 Seconds to Midnight,” — @RachelBronson1, President & CEO, Bulletin of the Atomic Scientists#DoomsdayClock pic.twitter.com/bxlf9TvEZu

— Bulletin of the Atomic Scientists (@BulletinAtomic) January 23, 2020