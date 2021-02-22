Спустя неделю после того, как популярное приложение для аудиочатов Clubhouse заявило, что предпринимает шаги для предотвращения кражи пользовательских данных, по крайней мере один злоумышленник доказал, что может публиковать аудио с платформы.

Об этом сообщает Bloomberg.

В эти выходные неизвестный пользователь смог транслировать аудиопотоки Clubhouse из “нескольких комнат” на свой сторонний сайт. Об этом сообщила пресс-секретарь Clubhouse Рима Банаси.

Хотя компания заявила, что навсегда заблокировала этого пользователя и ввела новые меры безопасности, чтобы предотвратить подобное, исследователи предполагают, что платформа просто не может давать такие обещания.

Исследователи из Стэнфордского центра по изучению политики в отношении Интернета (Stanford Internet Observatory, SIO) считают, что пользователи Clubhouse должны общаться с расчетом на то, что все разговоры записываются.

“Clubhouse не может давать никаких обещаний о конфиденциальности разговоров, проводимых в любой точке мира”, — сказал директор SIO и бывший руководитель службы безопасности Facebook Алекс Стамос.

Стамос и его команда также смогли подтвердить, что Clubhouse полагается на находящийся в Шанхае стартап под названием Agora для выполнения большей части своих внутренних операций. По его словам, в то время как Clubhouse отвечает за пользовательский интерфейс (добавление новых друзей, поиск комнат и т.п.), сама платформа полагается на китайскую компанию для обработки всего трафика данных и звука.

Стамос считает, что зависимость Clubhouse от Agora вызывает серьезные опасения по поводу конфиденциальности, особенно для граждан Китая и диссидентов, считающих, что их разговоры находятся вне досягаемости государства.

Agora заявила, что не может комментировать протоколы безопасности или конфиденциальности Clubhouse и настаивала на том, что не хранит и не передаёт личную информацию ни одному из своих клиентов (Clubhouse является лишь одним из множества).

“Мы стремимся сделать наши продукты максимально безопасными”, — заявили в компании.

Хакер, укравший аудио из Clubhouse, построил свою собственную систему на основе инструментария JavaScript, который использовался для компиляции приложения.

Неделю назад SIO опубликовал отчет, в котором говорится, что метаданные из чата Clubhouse “ретранслируются на серверы, которые, как мы полагаем, размещены в Китае”.

Эксперты SIO утверждают, что по китайским законам Agora обязана помогать правительству Китая в прослушивании и анализе записей, если власти посчитают это делом национальной безопасности.