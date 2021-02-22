Об этом сообщает Bloomberg.
В эти выходные неизвестный пользователь смог транслировать аудиопотоки Clubhouse из “нескольких комнат” на свой сторонний сайт. Об этом сообщила пресс-секретарь Clubhouse Рима Банаси.
Хотя компания заявила, что навсегда заблокировала этого пользователя и ввела новые меры безопасности, чтобы предотвратить подобное, исследователи предполагают, что платформа просто не может давать такие обещания.
Исследователи из Стэнфордского центра по изучению политики в отношении Интернета (Stanford Internet Observatory, SIO) считают, что пользователи Clubhouse должны общаться с расчетом на то, что все разговоры записываются.
“Clubhouse не может давать никаких обещаний о конфиденциальности разговоров, проводимых в любой точке мира”, — сказал директор SIO и бывший руководитель службы безопасности Facebook Алекс Стамос.
Стамос и его команда также смогли подтвердить, что Clubhouse полагается на находящийся в Шанхае стартап под названием Agora для выполнения большей части своих внутренних операций. По его словам, в то время как Clubhouse отвечает за пользовательский интерфейс (добавление новых друзей, поиск комнат и т.п.), сама платформа полагается на китайскую компанию для обработки всего трафика данных и звука.
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Стамос считает, что зависимость Clubhouse от Agora вызывает серьезные опасения по поводу конфиденциальности, особенно для граждан Китая и диссидентов, считающих, что их разговоры находятся вне досягаемости государства.
Agora заявила, что не может комментировать протоколы безопасности или конфиденциальности Clubhouse и настаивала на том, что не хранит и не передаёт личную информацию ни одному из своих клиентов (Clubhouse является лишь одним из множества).
“Мы стремимся сделать наши продукты максимально безопасными”, — заявили в компании.
Хакер, укравший аудио из Clubhouse, построил свою собственную систему на основе инструментария JavaScript, который использовался для компиляции приложения.
Неделю назад SIO опубликовал отчет, в котором говорится, что метаданные из чата Clubhouse “ретранслируются на серверы, которые, как мы полагаем, размещены в Китае”.
Эксперты SIO утверждают, что по китайским законам Agora обязана помогать правительству Китая в прослушивании и анализе записей, если власти посчитают это делом национальной безопасности.
- Ранее сообщалось, что американский предприниматель, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск пригласил лидера России Владимира Путина “пообщаться” в приложении Clubhouse.