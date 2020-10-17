Об этом сообщил французский прокурор по борьбе с терроризмом Жан Рикар, информирует France 24.

Что известно о нападающем?

По словам Рикара, нападающий родился в Москве. Ему было 18 лет. В марте 2020 парень получил вид на жительство во Франции на десять лет.

По данным издания Le Figaro, убийцу звали Абдуллах А. Он не находился в списке радикалов, но входил в банду в коммуне Эран, одним из членов которой был исламист

Причины и мотивы преступления

Причиной убийства, вероятно, стало то, что учитель на уроке показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Это якрбі задело религиозные чувства парня.

Накануне убийства педагог Сэмюэль Пети обратился в полицию с жалобой о том, что ему пришли угрозы из-за его преподавательских методов. Ранее в октябре преподаватель показывал на своем уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийца не был студентом колледжа, в котором преподавал педагог. По словам свидетелей, перед убийством парень подходил к студентам и просил показать учителя.

Чеченець, який вбив французького вчителя, мав статус біженця: деталі злочину

Детали убийства

Чеченец совершил нападение на 47-летнего учителя у средней школы города Конфлан-Сент-Онорин, что в 25 км от центра Парижа. Нанеся серию резаных ран в области шеи, убийца отрезал голову своей жертве.

Очевидцы рассказали полиции, что в момент нападения преступник воскликнул “Аллах акбар”.

Чеченець, який вбив французького вчителя, мав статус біженця: деталі злочину

Рикар рассказал, что на след убийцы следователи вышли мгновенно. Он опубликовал в социальных сетях фотографию своей жертвы, хвастаясь своим поступком. Через несколько минут после публикации убийцу застрелили при задержании, поскольку он угрожал ножом полицейским.

Подробности следствия

Полиция расследует убийство учителя как теракт. В рамках досудебного расследования задержали девятерых подозреваемых: четырех родственников нападающего, среди которых несовершеннолетний, и еще пятерых человек – среди них двое родителей учеников школы, где работал убитый. СМИ сообщают, что именно эти родители выражали недовольство решением убитого показать классу карикатуры на пророка Мухаммеда.

Чеченець, який вбив французького вчителя, мав статус біженця: деталі злочину

  • СМИ связывают этот инцидент с террористическим актом в редакции Charlie Hebdo, который произошел 7 января 2015 в Париже. Погибший учитель якобы показывал детям именно карикатуры из этого сатирического еженедельника.