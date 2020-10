Об этом сообщил французский прокурор по борьбе с терроризмом Жан Рикар, информирует France 24.

Что известно о нападающем?

По словам Рикара, нападающий родился в Москве. Ему было 18 лет. В марте 2020 парень получил вид на жительство во Франции на десять лет.

По данным издания Le Figaro, убийцу звали Абдуллах А. Он не находился в списке радикалов, но входил в банду в коммуне Эран, одним из членов которой был исламист

Причины и мотивы преступления

Причиной убийства, вероятно, стало то, что учитель на уроке показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Это якрбі задело религиозные чувства парня.

Накануне убийства педагог Сэмюэль Пети обратился в полицию с жалобой о том, что ему пришли угрозы из-за его преподавательских методов. Ранее в октябре преподаватель показывал на своем уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийца не был студентом колледжа, в котором преподавал педагог. По словам свидетелей, перед убийством парень подходил к студентам и просил показать учителя.

Детали убийства

Чеченец совершил нападение на 47-летнего учителя у средней школы города Конфлан-Сент-Онорин, что в 25 км от центра Парижа. Нанеся серию резаных ран в области шеи, убийца отрезал голову своей жертве.

Очевидцы рассказали полиции, что в момент нападения преступник воскликнул “Аллах акбар”.

Рикар рассказал, что на след убийцы следователи вышли мгновенно. Он опубликовал в социальных сетях фотографию своей жертвы, хвастаясь своим поступком. Через несколько минут после публикации убийцу застрелили при задержании, поскольку он угрожал ножом полицейским.

#FranceBeheading

The teacher was “killed because he was teaching students freedom of speech,the freedom to believe & not believe,”said @EmmanuelMacron.

Before showing the caricature,he took the Muslim students out of the class saying “Go out,I don’t want it to hurt your feelings” https://t.co/7S7gEaJUZ4 pic.twitter.com/0sBrSB5Vu7

— Palki Sharma (@palkisu) October 17, 2020