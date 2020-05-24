Консульства Чешской Республики в Украине возобновляют прием заявок на выдачу виз отдельным категориям работников из Украины.

Об этом сообщает Radio Prague International.

Генеральное консульство во Львове начало принимать визовые анкеты и документы 22 мая, а в Киеве посольство Чехии откроет консульский отдел со следующей недели.

“После повторных переговоров с украинской властью нам удалось достичь договоренности и частично восстановить визовый процесс. Чешская экономика нуждается в украинских работниках. Мы стремимся упростить ситуацию в чешском здравоохранении и сельском хозяйстве, которым не хватает сезонных работников из-за рубежа”, – отметил глава МИД страны Томаш Петршичек.

Также подать заявление на продление вида на постоянное проживание на территории Чехии смогут украинские высококвалифицированные кадры в сфере здравоохранения, в сфере социальных услуг, а также научные сотрудники, студенты и их родственники, которые сейчас находятся в Чешской Республике.