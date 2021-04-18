Під час засідання глав міністерств закордонних справ країн Європейського союзу Чехія планує порушити питання причетності Росії до підриву складів з боєприпасами під Врбетіце у 2014 році.

Про це у Twitter написав перший віцепрем’єр країни Ян Гамачек, який тимчасово виконує обов’язки міністра закордонних справ.

“Я проінструктував наших послів у ЄС і у НАТО, щоб вони поінформували наших союзників щодо справи Врбетіце”, — заявив Гамачек.

Зазначимо, що засідання глав МЗС ЄС для обговорення цього питання призначено на понеділок, 19 квітня.

Напередодні повідомлялося, що влада Чехії прийняла рішення вислати з країни 18 російських дипломатів у зв’язку із новими фактами в розслідуванні вибуху, що трапився на складі боєприпасів у 2014 році.

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що цей крок заснований на “однозначних доказах”, наданих чеською розвідкою та службами безпеки, які вказують на причетність агентів російської розвідки до масового вибуху 50 тонн боєприпасів на складі у Врбетіце в Моравії в жовтні 2014 року. Тоді загинули двоє людей.

Паралельно поліція Чехії оголосила про розшук двох чоловіків, які 11-16 жовтня 2014 року приїхали у Прагу, а потім в Моравсько-Силезький та Злінський краї. Врбетіце, де сталися вибухи, знаходиться саме в Злінському краї.