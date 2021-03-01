Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек наградил депутата Верховной Рады Украины от "ЕС", лидера крымских татар Мустафу Джемилева медалью "За заслуги в дипломатии".

Об этом проинформировали в МИД Чехии.

“От имени министра Томаша Петршичека посол Чехии в Украине Радек Матула вручил медаль “За заслуги в дипломатии” Мустафе Джемилеву — лидеру крымских татар, неутомимому диссиденту, пожизненному правозащитнику, который в течение многих лет преследовался советской властью”, — говорится в сообщении.

Кто такой Мустафа Джемилев?

Мустафа Джемилев (род. 13 ноября 1943) — правозащитник и диссидент, украинский политический деятель, один из лидеров крымскотатарского национального движения.

Он является одним из основателей и членом Инициативной группы по защите прав человека в СССР. Преследовался советской властью за политические взгляды. В целом 7 раз представал перед судом, 15 лет провел в местах лишения свободы.

В течение 22 лет после обретения Украиной независимости Джемилев был главой Меджлиса крымскотатарского народа. Следующие 5 лет Джемилев был уполномоченным президента по делам крымскотатарского народа.

Кроме того, Джемилев является народным депутатом уже 7 созывов подряд, сегодня представляет политсилу “Европейская Солидарность”.

Во время незаконного аннексии Россией Крыма Джемилев поддержал территориальную целостность Украины. В конце 2015 выступил одним из организаторов блокады полуострова.

Джемилев убежден, что Крым будет освобожден от российской оккупации, и считает, что крымчане должны осуществлять мирное ненасильственное сопротивление “власти”.