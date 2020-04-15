Правительство Чехии обнародовало план дальнейшего послабления карантина в стране в связи с распространением коронавируса. Постепенное возвращение к обыденной жизни займет полтора месяца.

Об этом сообщает чешское издание iRozhlas.

Министр промышленности, торговли и транспорта Карел Гавличек отметил, что карантин будет снят в пять этапов.

Первый этап запланирован на 20 апреля.

В этот день правительство разрешит открыть фермерские рынки, мастерские, а также восстановить профессиональную спортивную подготовку с небольшими группами. Занятия спортом профессиональных спортсменов, а также свадьбы до 10 человек будут разрешены.

В это же время студенты-выпускники бакалаврата и магистратуры также вернутся на учебу. Им разрешат посещать библиотеки, ходить на консультации и сдавать важные экзамены. Иностранные студенты смогут учиться онлайн.

Второй этап начнется через неделю, 27 апреля.

В этот день откроются розничные магазины площадью до 200 квадратных метров, если они не находятся в торговых центрах площадью более 5000 квадратных метров. Речь идет о магазинах, которые имеют прямой доступ с улицы.

Третий этап стартует 11 мая.

Правительство предлагает в это время открыть магазины площадью до 1000 м кв., если они не находятся в торговых центрах площадью более 5000 м кв. Также откроют автошколы, тренажерные залы, фитнес-центры без раздевалки.

С середины мая откроют школы для учащихся средних классов, профтехучилищ и художественных школ.

Четвертый этап будет с 25 мая.

Правительство разрешит открыть парикмахерские, солярии, массажные салоны и подобные заведения. Также откроют музеи, галереи и зоопарки.

Пятый, завершающий, этап начнется 8 июня.

В это время снова будут открыты все заведения в торговых центрах площадью более 5000 квадратных метров, торговые центры, рестораны, кафе, винные бары, гостиницы, театры, а также туристические маршруты.

Будут разрешены массовые мероприятия до 50 человек.

К концу июня планируется провести выпускные и вступительные экзамены.